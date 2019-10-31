اختيار حديقة التجارب الحامة لإطلاق مشروع الموسوعة العلمية الإلكترونية النباتية للدول المغاربية

الجزائر - تم اختيار حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة للإطلاق مشروع الموسوعة العلمية الإلكترونية النباتية للدول المغاربية وذلك في إطار اتفاقية شراكة ستبرم مستقبلا بين الجزائر وحديقة جنيف (سويسرا), حسبما أكده المدير العام لحديقة التجارب الحامة, عبد الكريم بولحية.

و أوضح السيد بولحية, أن زيارة السيد سيريل شاتلان (Cyrille Chatlain), محافظ حديقة جنيف, لحديقة التجارب الحامة, يأتي في إطار دراسة سبل الشراكة والتعاون بين المؤسستين بهدف "إطلاق مشروع الموسوعة العلمية الإلكترونية النباتية في دول المغرب العربي", يشرف عليها الخبير رفقة مجموعة عمل مختصة.

وقد أبدى الباحث العالمي في مجال النباتات و البذور النباتية "اهتماما خاصا" بحديقة التجارب, التي ستستفيد من خبرته العلمية في مجال الجرد و الحفظ, يضيف ذات المتحدث.

وأشار إلى أن مشروع الموسوعة أو (I.FLOR) سيعطي "دفعا إيجابيا" لعملية الجرد التي بدأتها المصالح التقنية في الحديقة منذ سنتين وبالتعاون مع مدرسة الفلاحة والوكالة الوطنية لحفظ النباتات, والتي تمكنت – يقول- من "جرد تقريبا 90 % من الغطاء النباتي".

كما تندرج هذه الزيارة, حسب المدير العام للحامة, ضمن مساعي الحديقة في "الانفتاح على الجامعات و مراكز البحث العلمي الدولية", معتبرا أن مؤهلات حديقة التجارب "كافية" لتجعل منها قطبا علميا في مجال علم النباتات.

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وعقد الخبير السويسري جلسة عمل مع المجلس العلمي للحديقة, واستعرض معهم سبل الشراكة و التعاون. حيث ستركز الاتفاقية, يضيف بولحية, على "تبادل الخبرات و التكوين المتواصل و البحث العلمي ناهيك عن تقنيات الحفظ و الجرد و تجفيف النباتات".

ليردف, في السياق ذاته, أن أعمال سيريل شاتلان على حديقة الحامة "سيسلط الضوء على قيمتها العالمية", كما "سيدعم ملفها في التصنيف ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها لدى الهيئة المختصة".

وذكر في السياق ذاته, بأن ملف تصنيف الحديقة وطنيا "مرتبط بضبط حدودها الممتدة إلى غاية غابة الأقواس", وهي الهضبة التي تضم – يقول – مؤسسات ومعالم تابعة لوزارة الثقافة أبرزها متحف الفنون الجميلة وفيلا عبد اللطيف ومغارة سيرفانتيس.

من جهته, أكد محافظ حديقة جنيف سيريل شاتلان, لـ/وأج, أن مشروع الموسوعة العلمية الالكترونية لنباتات حدائق الدول المغاربية, انطلق منذ 2014 و يحط الرحال بالجزائر هدفه التعرف على مختلف الأنواع النباتية في المنطقة و التواصل مع المختصين في المجال.

مشيرا أن "أهمية المشروع في الحدائق المحمية في المنطقة تظهر من خلال الأنواع النباتية التي تفوق 6 ألاف نوع". و أن الجزائر "تعد مرحلة جديدة ستجسد فيها رؤيتنا في كيفية التعرف على أهمية الغطاء النباتي في حديقة التجارب الحامة".

واعتبر المتحدث أن نقاط مشتركة كثيرة تجميع بين حديقتي جنيف و الجزائر, فكلاهما قديمتان لهما تاريخ مع اختلافات بيولوجية معينة وتطمحان إلى بلوغ مستوى من الحفظ والتعليم والتوعية, حيث تغلب على حديقة جنيف (28 هكتار) أشجار الألب و نباتات صخرية و أخرى حجرية, بينما في الجزائر نجد نباتات استوائية وأكيد متوسطية".

وتتربع حديقة التجارب الحامة على أزيد من 32 هكتار, و يعود تأسيسها الى سنة 1832 , ومنذ جانفي 2017 تحولت إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تابعة لولاية الجزائر.