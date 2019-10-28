عنابة: تخصيص 6 مليار دج لحماية مدينة عنابة من الفيضانات

عنابة- تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج موجه لإنجاز 15 عملية مبرمجة للحماية من خطر الفيضانات بمنطقة عنابة الكبرى التي تجمع بلديات عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار، حسب ما علم يوم الخميس من مديرة الموارد المائية بالولاية، جميلة بريكى.

ويغطي هذا التمويل 13 عملية خاصة بالحماية من الفيضانات بالإضافة إلى عملتين اثنتين خاصتين بتأهيل شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب خاصة على مستوى المناطق المنخفضة المهددة بخطر الفيضانات، حسب ما أوضحته ذات المسؤولة لـوأج التى أشارت إلى أن العمليات المدرجة للإنجاز تخص تهيئة وتنظيف مجاري الأودية و أحواض تجميع وصرف مياه الأمطار بالإضافة إلى تهيئة محطات الرفع وفتح مجاري لامتصاص مياه الامطار.

و ستشمل عمليات التهيئة وتنظيف الأودية ومجاري مياه الأمطار ومحطات الرفع و "المناطق السوداء" التي تعرضت للفيضانات الأخيرة التي مست بلديات عنابة والبوني والحجار وذلك على مستوى حي الريم و المدخل الرئيسى لبلدية البوني و المناطق المنخفضة لبلدية الحجار بالإضافة إلى إحياء "السرول" و واد النيل وبوسدرة و دراجي رجم ببلديتي البوني وسيدي عمار .

وفي انتظار انطلاق أشغال هذه العمليات سجلت ولاية عنابة في إطار البرنامج المستعجل للحماية من الفيضانات إطلاق إنجاز أشغال سد واقي لتجميع مياه الأمطار بمنطقة بوحديد بالإضافة إلى جهر اشطر من مجاري سيول الأمطار بعنابة والحجار وسيدي عمار واستلام محطة جديدة للرفع ببلدية الحجار.

كما شملت عمليات الوقاية من أخطار الفيضانات تنظيف البالوعات على عبر بلديات الولاية خاصة منها المصنفة مهددة بالفيضانات ورفع الأتربة المتراكمة على حواف بعض الأودية كما تمت الإشارة إليه.