كشف مخبأ للأسلحة بأدرار (وزارة الدفاع الوطني)

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس الاربعاء، مخبأ للأسلحة والذخيرة بالحدود الجنوبية بأدرار، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني يوم الخميس.

وجاء في البيان انه :" في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر دورية بحث وتمشيط بالحدود الجنوبية للقطاع العسكري بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 أكتوبر 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (02) رشاشين ثقيلين عيار 12.7 ملم، و (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و (03) بنادق تكرارية و (01) بندقية من نوع MAS-36 و (03) بنادق نصف آلية من نوع سمينوف و (01) بندقية صيد و (06) ماسورات لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم و كذا (02) ماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم.

كما يحتوي المخبأ--يضيف ذات الصدر-- على (03) قذائف صاروخية و (12) قذيفة هاون عيار 82 ملم بالإضافة إلى (1060) طلقة من مختلف العيارات و (576) صمامة ومخزن (01) ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

وتم التذكير بالمناسبة بأن هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، "تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".