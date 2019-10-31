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ورقلة: مصنع للجبس ومشتقاته يدخل حيز الخدمة وفندق جديد في الأفق بتقرت

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 09:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
ورقلة: مصنع للجبس ومشتقاته يدخل حيز الخدمة وفندق جديد في الأفق بتقرت

ورقلة - تدعم النسيج الصناعي بولاية ورقلة بدخول حيز الخدمة اليوم الخميس مصنع للجبس ومشتقاته يقع بالولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة).

وتندرج هذه الوحدة التي دشنتها السلطات الولائية اليوم إلى جانب منشآت أخرى في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى ال 65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر1954 المظفرة في إطار الاستثمار الخاص بطاقة إنتاجه تبلغ 35 طن يوميا من جبس البناء والقوالب إلى جانب 30 طنا يوميا من خليط الرمل الجاف ،حسب البطاقة التقنية للمشروع .

ومن المتوقع أن يشرع خلال الثلاثي الرابع من 2020 في إنتاج الألواح الجبسية بمعدل 35.000 متر مربع يوميا ، كما أشير إليه .

و يوفر هذا المصنع 80 منصب شغل ، ويعتمد في جلب المادة الأولية من الجبس من أحد المناجم الواقعة على بعد 70 كلم بمنطقة ''دزيوة'' بإقليم دائرة الحجيرة.

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كما تعززت المنشآت السياحية بذات المنطقة بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز فندق (3 نجوم) الذي يتربع على مساحة قوامها 2.400 متر مربع، ويتوفر هذا المشروع السياحي الذي خصص له غلافا ماليا تفوق قيمته 6ر1 مليار دج على 124 غرفة بعدد 254 سرير ، حسب البطاقة التقنية للمشروع.

ويضم أيضا قاعة حفلات و حظيرة للتسلية تحتوي على ألعاب و مساحات خضراء و مطعم و كافيتيريا إلى جانب حظيرة مائية بمسبحين للكبار والصغار و حظيرة خارجية بمساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة 450 سيارة.

وتم بذات المناسبة أيضا تدشين محطة للخدمات ببلدية المنقر بدائرة الطيبات إلى جانب وضع حيز الخدمة لمكتبة حضرية بحي المستقبل ببلدية تقرت.

ويحتوي هذا المرفق الثقافي على عدة فضاءات على غرار قاعتين للمطالعة و قاعة واحدة للمحاضرات و ميدياتيك ، وتتوفر على ما مجموعه 4.893 كتاب في مختلف حقول العلم و المعرفة.

آخر تعديل على الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 10:04
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ورقلة: مصنع للجبس ومشتقاته يدخل حيز الخدمة وفندق جديد في الأفق بتقرت
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 09:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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