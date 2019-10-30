الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خطا منتظما مباشرا بين قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء عن اطلاقها خطا منتظما مباشرا يربط بين مدينة قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية, حسبما علم لدى شركة الطيران الوطنية.

و اوضح ذات المصدر ان هذا الربط الجوي سيتم ضمانه بواقع رحلتين في الاسبوع اي يومي الاربعاء و الجمعة.

كما تمت الاشارة الى ان الخط الجديد يندرج في اطار استراتيجية المؤسسة الهادفة الى تعزيز حصصها في السوق الوطنية و الدولية.

و كان الرئيس المدير العام للشركة قد اكد في حديث خص به واج على "الوضعية المالية الجيدة" للخطوط الجوية الجزائرية و طموحاتها الى تعزيز حصتها في السوق الدولية سيما الافريقية التي تتميز بتنافسية كبيرة.

كما طمأن بان اسطول الشركة يستفيد من عملية صيانة تقنية مطابقة للمعايير الدولية مضيفا ان جميع هياكل الخطوط الجوية الجزائرية المكلفة بأعمال الصيانة و السلامة الجوية معتمدة من كبرى الهيئات الدولية المتخصصة.