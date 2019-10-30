Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خطا منتظما مباشرا بين قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 20:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خطا منتظما مباشرا بين قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء عن اطلاقها خطا منتظما مباشرا يربط بين مدينة قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية, حسبما علم لدى شركة الطيران الوطنية.

و اوضح ذات المصدر ان هذا الربط الجوي سيتم ضمانه بواقع رحلتين في الاسبوع اي يومي الاربعاء و الجمعة.

كما تمت الاشارة الى ان الخط الجديد يندرج في اطار استراتيجية المؤسسة الهادفة الى تعزيز حصصها في السوق الوطنية و الدولية.

و كان الرئيس المدير العام للشركة قد اكد في حديث خص به واج على "الوضعية المالية الجيدة" للخطوط الجوية الجزائرية و طموحاتها الى تعزيز حصتها في السوق الدولية سيما الافريقية التي تتميز بتنافسية كبيرة.

كما طمأن بان اسطول الشركة يستفيد من عملية صيانة تقنية مطابقة للمعايير الدولية مضيفا ان جميع هياكل الخطوط الجوية الجزائرية المكلفة بأعمال الصيانة و السلامة الجوية معتمدة من كبرى الهيئات الدولية المتخصصة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خطا منتظما مباشرا بين قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 20:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.30

الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خطا منتظما مباشرا بين قسنطينة و مدينة ليل الفرنسية

19.10.30

المسابقة الوطنية في الحروفيات بتلمسان: فوز ياسين سمري من أم البواقي بالمرتبة الأولى

19.10.30

مشروع قانون المالية: 99 بالمائة من ميزانية تسيير قطاع العمل ستخصص للتحويلات الاجتماعية

19.10.30

اقبال كبير للعائلات والأطفال ضمن فعاليات فضاء الترفيه للأطفال برياض الفتح

19.10.30

دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تحرز الميدالية البرونزية

19.10.30

ميلة: إفتتاح الملتقى الثقافي والأدبي للشعر الشعبي بمشاركة قرابة 20 شاعرا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

تنس: الجزائرية إيناس بكرار تتقدم ب35 مركزا وترتقي الى الصف ال371 عالميا

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي