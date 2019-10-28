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بومرداس: تسليم مفاتيح أزيد من 1300 وحدة سكنية في شتى الصيغ

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 18:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

 

بومرداس -تم يوم الأربعاء ببومرداس تسليم مفاتيح ما يزيد عن 1.300 وحدة سكنية في شتى الصيغ على مستوى عدد من بلديات ولاية بومرداس في حفل أقيم بمقر الولاية في إطار الاحتفالات بالذكرى 65 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954.

وأوضح والي الولاية, يحي يحياتن, في تصريح له في حفل إحياء هذه الذكرى التي عرفت حضور السلطات وممثلي العائلة الثورية و العائلات المستفيدة, بأن "السكنات المعنية بعملية التوزيع جاهزة من كل النواحي وتتوفر على كل المتطلبات".

وتم توجيه 77 حدة سكنية من مجمل هذه السكنات - إستنادا إلى السيد يحياتن - لاستكمال عملية إعادة إسكان قاطني السكنات الجاهزة (الشاليهات) ببلدية زموري (شرق الولاية) و الباقي من السكنات تتوزع على مختلف الصيغ من بينها البناء الريفي.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا إنجاز ما لا يقل عن 10.500 وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر26 بلدية بالولاية يعرف جزء هام منها "تقدما معتبرا" و تسلم و توزع جميعها قبل نهاية 2019.

وسيوجه ما يربوا من 4.000 وحدة سكنية من مجمل هذه السكنات لاستكمال عملية القضاء و إعادة إسكان ساكني السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي بقي منها إلى حد اليوم نحو 6.000 وحدة عبر الولاية, فيما يوزع باقي البرنامج على المستفيدين في الإطار الإيجاري الاجتماعي.

ويندرج هذا البرنامج السكني الهام ضمن برنامج شامل يضم 40.484 حدة سكنية في مختلف الصيغ استفادت منه الولاية منذ سنة 2003 و إلى غاية السنة الجارية منها نحو 21.245 وحدة سكنية إنتهت بها الأشغال و سلمت نهائيا للمعنيين.

للإشارة فقد أشرفت السلطات الولائية في إطار نفس الاحتفالات على عملية انطلاق أشغال إنجاز مشروع تعبيد و إعادة تهيئة الطريق البلدي الرابط بين "واد أوبي" و"تلا عياش" ببلدية أعفير (شرقا) على مسافة 4350 متر طولي.

ويكلف إنجاز هذا المشروع ما يزيد عن 37 مليون على أن يسلم حسب الآجال التعاقدية شهر مارس 2020.

وببلدية رأس جنات (شرقا) أشرفت السلطات الولائية على عملية انطلاق مشروع إعادة تهيئة الطريق البلدي الرابط ما بين الطريق الوطني رقم 68 بمنطقة "العرجة" والطريق الولائي رقم 4 على مستوى منطقة "بن والي" على مسافة 5200 متر طولي بتكلفة تزيد عن 37 مليون دج و يسلم خلال سنة 2020 .

كلـمات مفتـاحيــة :
بومرداس: تسليم مفاتيح أزيد من 1300 وحدة سكنية في شتى الصيغ
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 18:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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