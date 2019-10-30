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غرداية: تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 17:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

 

غرداية- جرى يوم الأربعاء تنصيب السيد غاني بوعبد لله رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية بغرداية خلفا للسيد عبد الناصر محصر الذي عين لتولي نفس المهام بالمحكمة الإدارية بولاية ورقلة.

ولدى ترأسه مراسم التنصيب أوضح السيد بوعبد الله حس رئيس غرفة بمجلس الدولة و ممثل وزير العدل حافظ الأختام أن هذا التعيين يندرج في إطار الحركة التي أقرها رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح مؤخرا في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

و أضاف أن هذه الحركة شملت مناصب نوعية بقطاع العدالة على غرار باقي مؤسسات الدولة المكلفة بتجسيد المخططات والبرامج الوطنية ، مشيرا الى أن وزير العدل حافظ الأختام حث رؤساء المحاكم الإدارية والسلك القضائي  على العمل لتطبيق القانون بكل إنصاف ونزاهة و موضوعية.

وجرت مراسم التنصيب بحضور السلطات المدنية و العسكرية وقضاة و إطارات قطاع العدالة و منتخبين وأعيان الولاية .

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غرداية: تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 17:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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