عين تموشنت: مشروع لتهيئة جزيرة رشقون

عين تموشنت - ستستفيد جزيرة رشقون بعين تموشنت من مشروع "هام" لتهيئتها و تحويلها لقبلة سياحية ذات بعد إيكولوجي، حسبما علم يوم الاربعاء لدى مديرية البيئة للولاية.

ويرتقب أن تنطلق أشغال تهيئة هذه الجزيرة المصنفة ضمن اتفاقية رامسان في الثلاثي الأول من السنة المقبلة بعد تأخر نتيجة عدم كفاية الغلاف المالي المرصود للمشروع الذي استفاد مؤخرا من مبلغ إضافي يقدر ب125 مليون دج لإعادة بعث العملية التي تكتسي أهمية " بالغة" في المجالين الإيكولوجي و السياحي، مثلما أبرزه مدير البيئة، محمد كرفاوي.

وقد تم الانتهاء من عملية دراسة المشروع حيث ارتكزت أساسا على خصوصية الموقع و تبني معايير عالمية معمول بها في بعض المواقع المشابهة لهذه الجزيرة حسبما ذكره نفس المسؤول.

و يتضمن مشروع تهيئة جزيرة رشقون التي تتربع على مساحة تقدر ب 5ر28 هكتار عددا من الأشغال الخاصة بتأهيل مواقع إستقبال و رسو الزوارق و تهيئة فضاء للإعلام و التوجيه وفق عمل متكامل و متناسق للحفاظ على هذا الفضاء الطبيعي.

كما تشمل أشغال التهيئة أيضا عملية إعادة الاعتبار و ترميم منارة الجزيرة التي يعود تاريخها إلى سنة 1870.

و قد تم تحويل مشروع تهيئة جزيرة رشقون مؤخرا من عملية مركزية إلى مشروع قطاعي يتم تسييره محليا بهدف متابعته بصفة دورية و تذليل مختلف الصعوبات بصفة آنية خلال مرحلة الإنجاز و الاستغلال، استنادا لما ذكره ذات المتحدث.

و قد سبق و أن قامت المحافظة الوطنية للساحل بعملية جرد للأصناف الحيوانية و النباتية المتواجدة عبر إقليم الجزيرة والتي كشفت عن وجود عدد من الطيور المهاجرة و السلاحف النادرة و المهددة بالانقراض، حسبما أشير إليه.

و تعتبر جزيرة رشقون أيضا موقعا سياحيا مميزا ظل لسنوات عديدة مستغلا بصفة غير منظمة لعدد من هواة صيد الأسماك و التخييم و هو الأمر الذي تحاول مصالح البيئة بالتنسيق مع عديد القطاعات ذات الصلة استدراكه وتجسيد الإطار المناسب لتحويل الموقع إلى فضاء إيكولوجي محمي بأبعاد سياحية مثلما أشير إليه.