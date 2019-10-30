استذكار أكبر المعارك لكتيبة الهجوم "جرجرة" مع المجاهد محمد زحزوح

تيزي وزو - يستذكر محمد زحزوح المدعو "موح زحزوح" مجاهد وقائد قطاع سابق في جيش التحرير الوطني وعضو كتيبة الهجوم المعروفة "جرجرة" التي كبدت جيش الاستعمار الفرنسي خسائر فادحة إبان ثورة التحرير، بالتفاصيل العمليات والمعارك التي خاضتها هذه المنظمة.

التحق موح زحزوح الذي استقبل "وأج" في منزله بدراع الميزان، (المولود في 17 أغسطس 1937 بقرية آث لقايد واضية) بصفوف جيش التحرير الوطني عن طريق مجموعة وجهه إليها سي أحمد أملال ليتمكن في وقت وجيز من المشاركة في عدة عمليات مع مجموعات مختلفة.

وفي سبتمبر1957 سنة تأسيس كتيبة "جرجرة" بدأ التخطيط لمعارك كبرى حيث جاء العقيد عميروش رفقة المسؤولين العسكريين عمار بوطا وعيسى بوداود من برج بوعريريج إلى جرجرة للاجتماع مع أعضاء مجموعة تالا غيلاف من بينهم موح زحزوح الذي كان عضوا بها.

وقال في هذا الصدد المجاهد زحزوح أنه: "سي عميروش أعطى أمرا بتشكيل كتيبة جرجرة و تم تعيين سي سليمان قائدا لها ليشرع في تنظيم الكتيبة".

ويقول ذات المتحدث أنه بأمر من العقيد عميروش سلكنا طريق تيكجدة لتنفيذ عملية تهدف إلى تحرير ما بين 40 إلى 50 سجين كان الجيش الفرنسي يستغلهم لفتح الطريق بهذه المنطقة الجبلية وكان يحرسهم ما بين 15 إلى 20 جنديا.

و"في 3 ديسمبر 1957 ذهبنا لآث أرقان وبعدها نحو آث حقان" وكان بيننا علي موح نعلي (الملازم العسكري بنور من تادمايت) والقائد سليمان ارزقي والعريف احمد الحسين والعريف عمار بوطا إلى جانب رؤساء المجموعات. "بقينا هناك في أحد المخابئ إلى غاية 7 ديسمبر"، يضيف المجاهد موح زحزوح.

وأضاف "خرجنا على الساعة الثالثة صباحا في طريق تيكجدة ووصلنا بالقرب من تيزي نتلام (منطقة آث أرقان) أين تموقعت مجموعة المجاهدين.

واشتبكت دورية يقودها عمار بوطا كانت مكلفة بحراسة المناطق المحيطة مع الجنود الفرنسيين، ليقوم في هذه اللحظة - يقول- قائد الكتيبة الذي كان قناصا بإطلاق النار من بندقيته (رشاش 24/29) للسماح لعمار بوطا ومجموعته بالانسحاب.

وبدأت معركة كبيرة في حوالي الساعة الثالثة والنصف زوالا بتيزي نتستانت - يضيف السيد زحزوح الذي لم يكن يتجاوز سنهم آنذاك 19 سنة - حيث وصلت مجموعة المجاهدين للمنطقة بآث حقان في 5 ديسمبر 1957 للتحضير لكمين غير أنه لم يتم تنفيذ هذا الأخير في المكان المقرر في بادئ الأمر (آث حقان) كونه مكشوفا ولا يسمح بانسحاب آمن.

وأضاف انه "في7 ديسمبر وفي حدود الساعة الثالثة صباحا عبرنا الطريق المؤدية لتيكجدة التي كان بها جنود فرنسيون حسبما قيل لنا. مما دفعنا للانتقال للالتحاق بمنحدرات اسفيس الواقعة بين آيت رقان و آيت بوعدو".

ومن هذا الموقع الاستراتيجي كنا نرى الجنود الفرنسيين يأتون انطلاقا من أقوني قغران. ووقع أول اشتباك لتغطية المجاهدين، حسب ذات المتحدث.

وفي حدود الساعة العاشرة صباحا شاهدنا مروحيات قادمة من كل مكان ناقلة معها جنودا لتقوم في حوالي الساعة الثالثة والنصف زوالا الطائرات بقصف تيزي نتسنانت للسماح للمروحيات الناقلة للجنود والمعدات بالهبوط.

لقد كانت معركة طاحنة واستمرت عدة ساعات كما تكبد الجانب الفرنسي خسائر ثقيلة حيث فقد 12 جنديا وطائرة استطلاع، يستذكر هذا المجاهد.

وفي نهاية المعركة استعاد المجاهدون أسلحة على غرار بندقية وذخيرة - استنادا لما ذكره ذات المتحدث - الذي تأسف لفقدان في ذلك اليوم رفيقه في السلاح العريف أحمد الحسين.

واستذكر المجاهد موح زحزوح قائلا: "كنا بين 300 و 350 بين كتيبة وفصائل قسمة بتالا غيلاف حيث تلقينا معلومات عن إنزال وشيك في المنطقة وهو ما اضطرنا إلى مغادرة المكان".

وأضاف "ونحن في الطريق للوصول إلى مشطراس اشتبكنا مع الجنود الفرنسيين"، قائلا أنه قد تلقى أمرا بالذهاب إلى معاتقة مباشرة لدى وصوله إلى إمغور.

وأضاف أنه "وفي 29 أبريل وفي حدود الساعة الخامسة صباحا وصلنا إلى تكبليت واشتبكنا مع القوات الاستعمارية وتعرضت المنطقة لعملية طاحنة استعملت فيها الطائرات والمدفعية".

وقتل في هذه المعركة العديد من الجنود الفرنسيين بحيث يعود الفضل في ذلك إلى الوضعية التي اتخذناها على قمة تلال بركوكة.

مواجهة 50 شاحنة لنقل الجنود دون خسائر في 10 سبتمبر 1958 غادرنا تالا غيلاف للاتحاق بقرية أث تودرت (واسيف) لنصب كمين للجنود الذين هاجموا القرويين. كان الجيش الفرنسي على علم بمجيئنا و أرسل بسرعة 50 شاحنة محملة بالجنود إلى المنطقة، يقول موح زحزوح، مستطردا أنه "نظرا لإعطائنا أمر بالهجوم تموقعنا في أماكن إستراتيجية وتركنا مرور5 أو 6 شاحنات لنشرع في إطلاق النار بالرشاشات و البنادق".

"رأينا كيف كان الجنود يسقطون" يروي المجاهد بكل فخر، مضيفا أنه "عندما بدأ جنود العدو بسحب الشاحنات لتطويقنا كنا قد خرجنا وتركنا المكان". "لقد قتلنا وأصبنا العديد من الجنود دون أن نفقد مجاهدا واحدا"، حسب تأكيدات المتحدث.

وأصيب المجاهد محمد زحوح عندما تراجع فريقه بعد هذا الهجوم وتعرض المجاهدون إلى المطاردة من طرف الطائرات حيث أصيب بشظايا في ساقه ليبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر اتجاه غابة أكفادو للتداوي هناك.