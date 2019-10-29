Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رفع الستار على تمثال الملك ماسينيسا بحديقة تافورة بعد غد الخميس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

الجزائر - يرفع الستار بعد غد الخميس بقلب حديقة تافورة بالجزائر العاصمة على تمثال ماسينيسا ملك نوميديا, حسبما أكده لوأج عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى.

وأوضح بطاش أن العمل جاري الآن لوضع اللمسات الأخيرة على تمثال ماسينيسا, ملك نوميديا, الذي سيتوسط حديقة تافورة الواقعة قبالة ميناء الجزائر, ليرفع عليه الستار رسميا ظهيرة بعد غد الخميس في احتفالية خاصة عشية الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

ويبلغ علو التمثال, المصنوع من البرونز, 3 أمتار مثبت على قاعدة رخامية بسمك 5ر2 متر, يضيف ذات المتحدث.

وسيتمكن الجمهور لدى وقوفه أمام التمثال من قراءة "لوحات تعريفية بالملك النوميدي وذلك باللغات الأربعة العربية والأمازيغية والفرنسية والانجليزية".

وأشرفت المحافظة السامية للأمازيغية على الجانب التاريخي للمشروع وذلك من حيث "اعتماد شكل ماسينيسا والنص التعريفي المرافق له", حسب السيد بطاش.

وقال إن هذا التمثال هو "نتاج  3 سنوات من العمل من إنجاز 3 فنانين خريجي مدرسة الفنون الجميلة", وقد تم تأطيرهم ومتابعتهم من قبل لجنة فنية مكونة من 4 مدراء لمدارس الفنون الجميلة بالجزائر.

وفي السياق ذاته, أكد عبد الحكيم بطاش أن تكلفة هذا المشروع "بلغت مليار و 700 سنتيم", مسجل في مخطط عمل المجلس الشعبي البلدي لـ 2019.

كما تعتزم ذات المصالح, يردف بالشرح, إطلاق مشروعين مماثلين في غضون السنة المقبلة 2020 لإنجاز تمثالين للشهيد العربي بن مهيدي والمجاهد كريم بلقاسم سيتم نصبهما في الشارعين اللذين يحملان اسميهما.

يشار إلى أن بلدية الجزائر الوسطى, في إطار تزيين و تهيئة الحدائق و الساحات العمومية, سبق لها أن نصبت مطلع السنة الجارية 4 تماثيل نصفية بحديقة بور سعيد (بلدية القصبة) تمثل أربعة أعلام مسرحية جزائرية فقدتهم البلاد في مراحل مختلفة من تاريخها هم: محمد بوديا وعز الدين مجوبي وعبد القادر علولة وعائشة عجوري المشهورة بـ "كلثوم".

و اعتبر بطاش أن نصب تمثال الملك ماسينيسا في قلب الجزائر العاصمة هو "تأكيد على البعد الأمازيغي للجزائر كلها" وأن هذه الشخصية هي "مفخرة" لكل الجزائريين ولسكان بلدان شمال افريقيا أيضا.

للتذكير فإن ماسينيسا هو ابن غايا بن زيلالسان بن أيليماس, وهو أول قائد للأمازيغ يذكره التاريخ, ولد سنة 238 قبل الميلاد في منطقة خنشلة, شرق الجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:26
كلـمات مفتـاحيــة :
رفع الستار على تمثال الملك ماسينيسا بحديقة تافورة بعد غد الخميس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.29

كاراتي دو - بطل العالم حلاسة: "تتويجي بالذهب ما هو إلا أول خطوة في مشواري"

19.10.29

مسرح وهران: مسرحية "سندباد" تسعد الأطفال

19.10.29

قانون التعمير الجديد سيرى النور قريبا (وزير)

19.10.29

سونلغاز/ايميتال: التوقيع على اتفاقية في اطار تعزيز الادماج الوطني

19.10.29

جلاب يتحادث مع نائب رئيس الوزراء اليوناني حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

19.10.29

طاقة: التحول ضروري للتكيف مع الساحة النفطية الدولية (وزير)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

ورقلة: نحو تسوية مشكلة اعتراض المواطنين على إطلاق مشاريع تنموية