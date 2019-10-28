تنمية محلية: منح اعانات لفائدة 11 مشروعا جمعويا نموذجيا

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر منح مبلغ 70 مليون دج ل11 مشروعا جمعويا نموذجيا في اطار تنفيذ برنامج تعزيز قدرات الفاعلين في مجال التنمية المحلية (كاب دال) تحت اشراف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي و برنامج الامم المتحدة للتنمية.

و قدمت هذه الاعانات للجمعيات المستفيدة خلال حفل رسمي حضره ممثلون عن وزارات الداخلية و الشؤون الخارجية و بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر و برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

و قد وقع الاختيار على المشاريع ال11 اثر "مسار انتقاء طويل" خص في البداية 124 جمعية عبر التراب الوطني حسبما أكده مدير برنامج كاب دال محمد دحماني موضحا أن التمويل تمت جدولته على ثلاث حصص تقدر من 4 الى 7 مليون دج لكل جمعية.

و تتعلق المشاريع المختارة بقطاعات مختلفة منها الفلاحة و الصناعات التقليدية و التراث و الصحة و البيئة و السياحة قام بتحديدها معدو هذا البرنامج " كأولويات بالنسبة للتنمية المحلية" و " تماشيا مع امكانيات و طابع و تحديات البلديات النموذجية".

في هذا الشأن صرح السيد دحماني أن المشاريع المعتمدة " تعكس أيضا التصور الاستراتيجي للسلطات العمومية في مجال التنمية الشاملة و المدمجة و التشاركية اذ يقوم على مساهمة جميع الفاعلين المحليين (منتخبين و ادارة محلية و منظمات المجتمع المدني و مؤسسات اقتصادية و شباب و نساء).

و تمت الاشارة الى أنه ردا على اعلان لإبداء اهتمام موجهة للجمعيات التابعة ل 10 بلديات نموذجية تمت الموافقة على المشاريع الممولة بعد سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أصحابها أشرف عليها خبراء ايطاليون من فيدرالية الجماعات المحلية لمنطقة أومبريا.

في هذا الصدد, صرح سيباستيان فوزال, مستشار تقني رئيسي لذات البرنامج أن لجنة الانتقاء التي تضم ممثلين عن الشركاء الثلاثة للبرنامج (الداخلية و الاتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة للتنمية) أخذت في الحسبان ضمن هذا الانتقاء, المعايير المعدة مسبقا و المؤهلة للتمويل من أجل تطبيق برنامج التنمية المحلية للبلديات النموذجية.

و قدم السيد فوزال القائمة المفصلة للمشاريع الجمعوية التي استفادت من الاعانة مؤكدا أن 9 مشاريع تستهدف أولا فئة النساء و المشروعين الأخرين اللذين يخصان الشباب المنحدرين من عدة بلديات على غرار الخروب (قسنطينة) و ولاد بن عبد القادر (الشلف).

و من بين المشاريع المحفزة يذكر مشروع جمعية " أمل الحياة" لمرض السرطان ببلدية الغزوات (تلمسان).

و قد انشئت البلدية ورشة خاصة بأشغال الصناعات التقليدية (خياطة و صناعة السلل و غيرها) لفائدة 50 امرأة تعشن أوضاعا هشة و تطمحن الى تثمين و التعريف بمنتوجاتهن على الصعيد المحلي و الوطني.

كما استفاد من ذات البرنامج 32 شاب من المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة شاركوا في تربصات في مجال الصحة المجتمعية في اطار برنامج بشعار "مديني صحتي".

و بجنوب الوطن استفادت جمعية حقوق الطفل و المراهق و المرأة الحرفية بمدينة تيميمون (أدرار) من دعم لمشروعها " ألوان تيميمون" حول تاهيل شباب و نساء القورارة من خلال التكوين و تطوير انتاج الصناعات التقليدية.

للعلم فان برنامج كاب دال المدرج في اطار تعزيز الديمقراطية التشاركية و الاصلاحات فيما يخص ادارة الجماعات المحلية التي باشرتها وزارة الداخلية, يموله ثلاثة شركاء بقيمة 10 مليون أورو منها 5ر2 مليون أورو من تقديم الحكومة الجزائرية و 7ر7 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي و 170000 أورو من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية.