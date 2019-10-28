Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيبازة: توزيع أزيد من 1400 مسكن في مختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

تيبازة-  تعتزم مصالح ولاية تيبازة توزيع أزيد من 1400 مسكنا من مختلف الصيغ يوم الفاتح نوفمبر القادم تزامنا واحتفالات تخليد ذكرى الثورة المجيدة, حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى ذات المصالح.

و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بتوزيع مقررات الاستفادة المسبقة الخاصة ب1198 وحدة تندرج في إطار البرنامج السكني العمومي الإيجاري موزعة على أربعة بلديات حيث توشك أشغال التهيئة و ربطها بمختلف الشبكات على الانتهاء حسب نفس المصالح.

و تتوزع هذه السكنات على التوالي على بلديات كل من مسلمون (510 وحدة) و احمر العين (300 وحدة) و الحطاطبة (240 وحدة) و 148 وحدة ببلدية سيدي غيلاس حيث تم الإعلان عن قوائم المستفيدين منهم خلال الأشهر السابقة حسب ذات المصادر.

كما تشمل العملية توزيع قرارات الاستفادة لفائدة 143 عائلة في إطار برنامج السكن الريفي موزعة على بلديات مناصر (70 إعانة) و بني ميلك (50 إعانة) و سيدي سميان (17 إعانة) فضلا عن توزيع مفاتيح 49 شقة واقعة ببلدية قوراية في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

و بتجسيد عملية التوزيع هذه تكون حصيلة توزيع السكنات بالولاية قد بلغت قرابة ال 3500 سكنا منذ بداية السنة الجارية.

و عرفت تيبازة إجراء ثلاثة عمليات توزيع خلال السنة الجارية شملت 2079 وحدة سكنية مختلفة الصيغ، أهمها توزيع 500 سكنا عمومي إيجاري بسيدي غيلاس شهر مايو الماضي، استنادا لنفس المصادر.

و يرتقب أن تشهد الاحتفالات الرسمية لثورة أول نوفمبر المجيدة لهذه السنة إلى جانب توزيع السكنات، تدشين عددا من التجهيزات العمومية ذات الطابع الاجتماعي على غرار مشروع شبه أولمبي بمدينة بواسماعيل و كذا مطاعم مدرسية فضلا عن تنظيم نشاطات رياضية و ثقافية بالمناسبة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 15:54
كلـمات مفتـاحيــة :
تيبازة: توزيع أزيد من 1400 مسكن في مختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.29

الحظيرة الوطنية للسكن قدرت بأكثر من 6ر9 ملايين وحدة نهاية 2018

19.10.29

باتنة: مشروع لإعادة رسم حدود موقع طبنة الأثري وإجراء حفريات معمقة فيه

19.10.29

إحتجاج أساتذة الابتدائي: مطالب المحتجين ملفات متكفل بها في إطار القانون

19.10.29

استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه

19.10.29

انجاز خمس محطات للطاقة الشمسية: قبول عرض تقدم به مجمع جزائري

19.10.29

المستشفى الجامعي لوهران: تسجيل 565 حالة جديدة لداء السرطان منذ مطلع سنة 2019

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يترأس اجتماعا للجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين

19.10.28

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"