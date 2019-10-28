تيبازة: توزيع أزيد من 1400 مسكن في مختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر

تيبازة- تعتزم مصالح ولاية تيبازة توزيع أزيد من 1400 مسكنا من مختلف الصيغ يوم الفاتح نوفمبر القادم تزامنا واحتفالات تخليد ذكرى الثورة المجيدة, حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى ذات المصالح.

و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بتوزيع مقررات الاستفادة المسبقة الخاصة ب1198 وحدة تندرج في إطار البرنامج السكني العمومي الإيجاري موزعة على أربعة بلديات حيث توشك أشغال التهيئة و ربطها بمختلف الشبكات على الانتهاء حسب نفس المصالح.

و تتوزع هذه السكنات على التوالي على بلديات كل من مسلمون (510 وحدة) و احمر العين (300 وحدة) و الحطاطبة (240 وحدة) و 148 وحدة ببلدية سيدي غيلاس حيث تم الإعلان عن قوائم المستفيدين منهم خلال الأشهر السابقة حسب ذات المصادر.

كما تشمل العملية توزيع قرارات الاستفادة لفائدة 143 عائلة في إطار برنامج السكن الريفي موزعة على بلديات مناصر (70 إعانة) و بني ميلك (50 إعانة) و سيدي سميان (17 إعانة) فضلا عن توزيع مفاتيح 49 شقة واقعة ببلدية قوراية في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

و بتجسيد عملية التوزيع هذه تكون حصيلة توزيع السكنات بالولاية قد بلغت قرابة ال 3500 سكنا منذ بداية السنة الجارية.

و عرفت تيبازة إجراء ثلاثة عمليات توزيع خلال السنة الجارية شملت 2079 وحدة سكنية مختلفة الصيغ، أهمها توزيع 500 سكنا عمومي إيجاري بسيدي غيلاس شهر مايو الماضي، استنادا لنفس المصادر.

و يرتقب أن تشهد الاحتفالات الرسمية لثورة أول نوفمبر المجيدة لهذه السنة إلى جانب توزيع السكنات، تدشين عددا من التجهيزات العمومية ذات الطابع الاجتماعي على غرار مشروع شبه أولمبي بمدينة بواسماعيل و كذا مطاعم مدرسية فضلا عن تنظيم نشاطات رياضية و ثقافية بالمناسبة.