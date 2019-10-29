تيارت: تسمية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني باسم سعيد الثورة بخضرة بن شميسة المدعو "زروق"

وأبرز العميد محمد تريكي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن"تسمية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت باسم الشهيد بخضرة بن شميسة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية تأتي تطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامي إلى إطلاق أسماء الشهداء ومجاهدي الثورة على الهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي من باب الوفاء لهم كما يعد تشريفا لهذه الهياكل وتكليفا للعاملين بها من أجل بذل مجهودات أكبر" مؤكدا "أن الشهيد أدى واجبه كاملا حيث ضحى بنفسه لتحقق الجزائر استقلالها وسيادتها ".

ومن جهته أشار قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت المقدم رابح كرمي الى أن "تسمية هذا الهيكل باسم شهيد الثورة بخضرة بن شميسة لها دلالات رمزية ترتبط بالتضحيات التي قدمها في سبيل الوطن".

وتم بالمناسبة تكريم عائلة الشهيد من طرف القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران والمجموعة الإقليمية لذات السلك الامني ووزارة المجاهدين.

ويعد الشهيد بخضرة بن شميسة من مواليد 1917 ببلدية سي عبد الغني (ولاية تيارت) والتحقق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1958 بالناحية الرابعة المنطقة السابعة بالولاية الخامسة التاريخية.

وقد سقط في ميدان الشرف رفقة 8 من رفقائه في 11مايو 1961 بمنطقة "بن وليد" ببلدية النعيمة (ولاية تيارت) إثر قصف من طائرات المستعمر الفرنسي.