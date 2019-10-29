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غليزان: توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي الجمعة عن مهامه

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 13:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

غليزان - أوقفت والي غليزان نصيرة براهيمي اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي الجمعة عن مهامه إثر صدور حكم قضائي ضده، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر لوأج أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي الجمعة حمزة بن شاعة قد تم توقيفه تحفظيا بقرار من والي الولاية وهذا بعد إدانته مؤخرا بمحكمة زمورة في قضايا تتعلق ب "التزوير و اخفاء سجل المداولات " وكذا عن تهمة "تحويل ملك دولة الى ملكية خاصة".

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غليزان: توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي الجمعة عن مهامه
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 13:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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