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ملتقى وطني للفاعلين السياسيين والعسكريين في الثورة التحريرية الخميس المقبل بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 11:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

وهران - سيشكل موضوع "شهادات ومذكرات الفاعلين السياسيين والعسكريين، أهميتها وقيمتها العلمية في كتابة تاريخ الثورة التحريرية" محور أشغال ملتقى وطني ينظم الخميس المقبل بوهران، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المنظمين.

ويهدف هذا اللقاء الذي يتزامن مع إحياء الذكرى ال 65 لإندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة والمنظم من طرف كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران 1 " أحمد بن بلة"، إلى "دفع الباحثين والكتاب في مجال تاريخ الثورة التحريرية إلى الولوج إلى المصادر التي نبعت من رحم الثورة على غرار الشهادات الحية والمذكرات الشخصية ومؤلفات الفاعلين السياسيين والعسكريين المتعلقة بأحداث هذه المرحلة التاريخية للبلاد"، وفق ذات المصدر.

وستنظم أشغال الملتقى الذي يدوم يوما واحدا، من خلال عدة محاور تتعلق بالشهادات المطبوعة للفاعلين السياسيين وقيمتها للكتابة التاريخية لمعالجة موضوع الثورة التحريرية، ومؤلفات القادة العسكريين وأهميتها للكتابة التاريخية للثورة، والمقابلات الشخصية للمجاهدين ومنهج استغلالها.

وسيسمح هذا الملتقى بالتطرق من خلال الشهادات ومؤلفات الفاعلين إلى محطات من الثورة التحريرية بمختلف مناطق الوطن وتسليط الأضواء على عدة مسائل متعلقة بالثورة التحريرية على غرار التنظيم العسكري لجيش التحرير الوطني والقيادة في الثورة وغيرها من المواضيع.

وبرمج لهذا اللقاء الذي سيحضره باحثون من العديد من جامعات الوطن أزيد من 90 مداخلة منها " قراءة في مذكرات سعد دحلب ( المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر)" ،و"أهمية مذكرات أحمد بن بلة ودورها في كتابة تاريخ الثورة" و " المسار النضالي لحسين أيت أحمد من خلال كتابه (روح الاستقلال مذكرات مكافح 1942 -1952)" و"منهجية التعامل مع المقابلات الشخصية للمجاهدين في تدوين تاريخ الثورة" و" أهمية الأرشيف الشفوي ومساهمته في كتابة تاريخ الثورة التحريرية".

كلـمات مفتـاحيــة :
ملتقى وطني للفاعلين السياسيين والعسكريين في الثورة التحريرية الخميس المقبل بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 11:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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