دحمون يدشن عدة مرافق ويضع حجر أساس انجاز مشاريع أخرى بعدة بلديات بالجزائر العاصمة 

الجزائر - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، مساء يوم الاثنين، على تدشين عديد المرافق الجوارية ، ووضع حجر أساس انجاز مشاريع اخرى في قطاعات مختلفة بعدة بلديات بولاية الجزائر العاصمة.

وقد أشرف السيد دحمون خلال زيارته التفقدية للجزائر العاصمة على وضع أساس لانجاز مسبح شبه اولمبي ببلدية السويدانية، كما دشن المقر الجديد للمفتشية العامة للجمارك الجزائرية بالدرارية ، وببلدية بوزريعة دشن أيضا حديقة حضرية أطلق عليها اسم حديثة ثورة نوفمبر 1954 .

اما في بلدية بن عكنون فقد دشن روضة للأطفال ، وحديقة حضرية ببلدية الأبيار حملت هي الاخرى ثورة نوفمبر 1954 .

وكان الوزير قد استهل زيارته بإعطاء اشارة انطلاق أشغال اعادة انجاز سوق الساعات الثلاثة بباب الوادي،ودشن المقر الجديد للمقاطعة الادارية لسيدي امحمد، وكذا المقر الجديد لبلدية حسين داي ووحدة انتاج الادوية تابعة لمجمع صيدال ، اضافة الى تدشين فندق الحياة رنجنسي بمطار هواري بومدين الدولي ببلدية الدار البيضاء .

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وببلدية الرويبة شدد الوزير خلال اشرافه على تدشين مركب رياضي ببلدية الرويبة على ضرورة تجهيز المنشآت الرياضية الجديدة بأجهزة امنية متطورة مزودة بالكاميرات حماية للمناصرين والرياضيين، مبرزا ان الحكومة تتجه لمنح تسيير المنشآت الرياضية للشباب حاملي المشاريع.

كما اشرف الوزير ايضا بحضور ممثلي السلطات الأمنية لولاية الجزائر على تدشين مركز للأمن الحضري ببلدية بئر توتة حيث اكد بهذه المناسبة أن ضمان أمن المواطن وسلامته وممتلكاته عبر كافة التراب الوطني يعد من أولويات الدولة، مشيرا الى ان نسبة التغطية الأمنية للأمن الوطني سترتفع في غضون السنتين القادمتين من 85 الى 100 بالمائة، وهذا من خلال فتح مقرات جديدة للأمن الحضري في عديد من ولايات البلاد، موضحا في هذا السياق انه يتم التركيز في الوقت الحالي على الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة.

وأشاد بالمناسبة بجهود الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في سبيل ضمان أمن المواطن والبلاد. وخلال اشرافه على تدشين ثانوية ومتوسطة ومجمعين مدرسيين ببلدية الرغاية، أفاد الوزير ان الكتاب الالكتروني سيتم اطلاقه "قريبا" للتخفيف من ثقل المحافظ المدرسية .

وكشف بالمناسبة ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بإعادة تهيئة 19 ألف مؤسسة تعليمية، الأمر الذي من شأنه التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ خلال السنة الدراسية القادمة .

وتم خلال هذه الزيارة وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع محطة لتصفية المياه المستعملة ومشروع آخر لتحويل مسار قناة غاز عالية الضغط ببلدية هراوة، بالإضافة الى تدشين مدرسة قرآنية بنفس البلدية وتسليم اعانات مالية لفائدة 10 مساجد بالعاصمة .

وببلدية براقي، أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لمشاريع من بينها مستشفى بسعة 120 سرير ومسبح شبه أولمبي ،وتم أيضا تدشين مقر المقاطعة الإدارية الجديدة لسيدي عبد الله وثانوية ومتوسطة بنفس المنطقة.