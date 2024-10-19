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طاسيلي للطيران تشرع في تخفيضات ب30 % على الرحلات المتوجهة نحو الجنوب الكبير

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 19:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
طاسيلي للطيران تشرع في تخفيضات ب30 % على الرحلات المتوجهة نحو الجنوب الكبير

 

الجزائر- أعلنت شركة الطيران الوطنية "طاسيلي" يوم الاثنين عن الشروع في تخفيضات بنسبة 30 % على اسعار التذاكر المنتظمة الداخلية لفائدة سكان الجنوب الكبير الجزائري, حسبما افاد به بيان للشركة.

و اوضح ذات البيان ان "طاسيلي للطيران تعلن عن تخفيضات بنسبة 30 % على اسعار التذاكر المنتظمة الداخلية حيث يمكن لسكان الجنوب الكبير، الاستفادة من هذه الخدمة ذات المنفعة العامة في احسن الظروف من حيث الدقة و التسعيرة و النوعية".

و اضف المصدر ان التذكرة المخفضة بنسبة 30 % ذهابا وايابا عند الشراء سواء انطلاقا من الشمال او من الجنوب ستقترح على المسافرين الراغبين في السفر من الجزائر نحو تمنراست، جانت، ادرار، بشار، اليزي، و تندوف و كذا انطلاقا من وهران نحو ادرار و بشار.

تجدر الاشارة الى ان هذا التخفيض "متوفر على مستوى الوكالات التجارية لطاسيلي للطيران و شبكة الوكالات المعتمدة و الوسيطة و كذا على الموقع الالكتروني للشركة www.tassiliairlines.dz ".

كما تم التذكير بانه سيتم في 2 نوفمبر المقبل تعزيز شبكة النقل المنتظم الداخلي من خلال ادخال ثلاث (03) رحلات مبرمجة نحو كل من ادرار و تندوف و عين صالح.

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طاسيلي للطيران تشرع في تخفيضات ب30 % على الرحلات المتوجهة نحو الجنوب الكبير
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 19:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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