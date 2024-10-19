خنشلة: مجمع "جيكا" سيحقق صادرات بـ1 مليون طن من الإسمنت مع نهاية سنة 2019

خنشلة - سيحقق المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) صادرات بـ1 مليون طن من الإسمنت مع نهاية سنة 2019, حسب ما أفادت به يوم الاثنين بخنشلة, مديرة التسويق والاتصال واليقظة التنافسية بذات المجمع, حياة لازري.

وأكدت ذات المسؤولة خلال الكلمة التي ألقتها بدار الثقافة "علي سوايحي" بخنشلة خلال "الأبواب المفتوحة" التي نظمها مجمع "جيكا" بمناسبة دخول مصنع الإسمنت بسيقوس (أم البواقي) حيز الخدمة, أن إدارة المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر تطمح مع نهاية سنة 2019 إلى تصدير 1 مليون طن من الإسمنت.

وأشارت السيدة لازري إلى أن مجمع (جيكا) قد ساهم خلال سنة 2018 في ارتقاء الجزائر إلى مصاف الدول المصدرة للإسمنت بعدما قام خلال ذات السنة بتصدير أكثر من 250 ألف طن من هذه المادة و "الكلنكر" إلى دول غرب إفريقيا وهو يستعد إلى رفع هذا الرقم إلى أكثر من 4 أضعاف مع نهاية السنة الجارية.

وأضافت المتحدثة أن مصنع سيقوس الذي انطلقت به عملية إنتاج الإسمنت خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 يعتبر من بين الاستثمارات "الهامة" للمجمع الصناعي للإسمنت (جيكا) والتي تهدف –حسبها- إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بتشجيع الشعب الاستراتيجية على عملية الإنتاج قصد الحد من الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير.

من جهته, أكد فوزي بشيري, المدير العام لمصنع الإسمنت (جيكا) بسيقوس, أن تنظيم "أبواب مفتوحة" لمهنيي قطاع البناء على مستوى ولاية خنشلة يدخل ضمن استراتيجية مجمع (جيكا) التي تهدف إلى التقرب والتواصل مع زبائنه قصد التكفل بمتطلباتهم وانشغالاتهم.

وأضاف ذات المسؤول أن مصنع سيقوس بأم, الذي انطلقت به عملية الإنتاج بطاقة 6 آلاف طن يوميا, يطمح إلى رفع الطاقة الإنتاجية بداية من سنة 2020 إلى 10 آلاف طن يوميا للوصول إلى إنتاج أكثر من 2 مليون طن سنويا من الإسمنت و "الكلنكر", مما سيسمح بتغطية الطلب المتزايد على الإسمنت بولاية أم البواقي والولايات المجاورة لها والتوجه مستقبلا نحو التصدير.

و ذكر السيد بشيري أن مصنع سيقوس للإسمنت يشغل حاليا 450 عاملا ويطمح في المستقبل إلى تشغيل 800 عامل, مشيرا إلى أن شركة الإسمنت سيقوس المولود الجديد لمجمع (جيكا) تتربع على مساحة إجمالية ب470 هكتارا و تضم خط إنتاج و محجرة الكلس و مقلع صلصال مجهزة بأحدث النظم لحماية البيئة.