ورقلة : نحو تسوية مشكلة اعتراض المواطنين على إطلاق مشاريع تنموية

ورقلة - تتجه المساعي نحو وضع حد لمشكلة اعتراض المواطنين على إطلاق المشاريع التنموية بدائرة ورقلة ، حسبما علم اليوم الإثنين لدى مصالح الولاية.

وتسعى الولاية إلى إطلاق كل المشاريع التنموية المتوقفة بسبب اعتراض المواطنين الأمر الذي يعرقل الحركية التنموية، سيما على مستوى المناطق الواقعة خارج النسيج العمراني، على غرار التجمع السكاني بامنديل (الضاحية الغربية لمدينة ورقلة ) وبلدية الرويسات، مثلما جرى توضيحه.

وخلال زيارة ميدانية تطرق والى الولاية أبو بكر الصديق بوستة إلى مسألة اعتراض المواطنين على إطلاق أشغال بعض المشاريع، خاصة منها المرتبطة بتحسين الإطار المعيشي العام، على غرار مشروع بناء ثانوية ببامنديل ومستشفى (60 سرير) وملعب يتسع لـ 5.000 مقعد ببلدية الرويسات.

وأكد الوالي بالمناسبة على أهمية "الفصل في القضايا غير مثبتة التي تقف وراء تعطيل عديد مشاريع المنفعة العامة، مضيفا أن "الأبواب مفتوحة من أجل حوار مسؤول مع المواطنين المعنيين، بهدف حل هذه المسألة وديا، ووفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع عدم استبعاد اللجوء إلى القضاء أو استخدام القوة العمومية لو تطلب الأمر ذلك".

وخلال زيارته شدد الوالي على ضرورة التدخل لحماية منشآة أنجزت ببلدية عين البيضاء لإحتضان مصلحة متخصصة في مكافحة الهجرة الغير شرعية تابعة لقطاع الأمن الوطني.

وتجدر الإشارة أن هذا الهيكل الذي طالته أيادي التخريب والسرقة قد بقي مهملا لعدة سنوات.

وتفقد السيد بوستة خلال هذه الزيارة التي قام بها مؤخرا مشروع المركز الطبي الإجتماعي بعاصمة الولاية، والمخصص للجماعات المحلية للجنوب الشرقي للوطن، حيث بلغت نسبة إنجازه 100 في المائة، في انتظار استكمال عملية تجهيزه بالوسائل الضرورية، كما أشير إليه.

وسيضمن هذا المرفق الصحي الجديد رعاية طبية ونفسية لمستخدمي قطاع الجماعات المحلية وذوي حقوقهم.