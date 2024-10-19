البيض: عملية تشجير تستهدف مساحة تفوق 500 هكتار

البيض- تستهدف عملية تشجير مساحة تقدر ب 565 هكتار عبر خمس بلديات بولاية البيض, حسبما علم يوم الأحد لدى مسؤولي المحافظة الولائية للغابات.

وأشارت ذات المصدر الى أن هذه العملية, التي انطلقت يوم الجمعة الماضي بمناسبة بداية موسم الغرس, تمس كل من بلديات الكاف لحمر وبوقطب والشلالة والغاسول وسيدي طيفور, حيث رصد لها غلاف مالي فاق 107مليون دج على أن تنتهي في شهر مارس من العام المقبل.

كما انطلقت أيضا عملية أخرى متعلقة بإعادة التشجير على مساحة 1.997 هكتار عبر بلديات بوقطب والخيثر والبيض وسيدي طيفور والكاف لحمر وتوسمولين وبريزينة, بغلاف مالي يقدر ب 299 مليون دج.

وتم تسطير أيضا خلال هذه الفترة عملية صيانة لأكثر من 1.600هكتار من المساحات الغابية التي تم غرسها في وقت سابق منها ما يفوق 500هكتار متواجدة عبر الشريط الغابي لبلدية الخيثر والمساحة المتبقية موزعة على باقي بلديات الولاية يضيف ذات المصدر.

بالموازاة مع ذلك وفي إطار الحملة الوطنية للتشجير التي إنطلقت الجمعة الماضي تحت شعار "شجرة لكل مواطن" تم غرس وتوزيع 4.500 شجيرة وذلك بمشاركة عدد من القطاعات على غرر التربية, والبيئة, والحماية المدنية والجمعيات البيئية وغيرهم من الفاعلين.

وقد برمجت محافظة الغابات لولاية البيض خلال هذه الحملة برنامجا لغرس وتوزيع 120ألف شجيرة عبر مختلف المناطق الحضرية وشبه الحضرية بالولاية وذلك طيلة موسم الغرس وبإشراك جميع الفاعلين.

كما قامت مصالح محافظة الغابات بالتنسيق مع مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بتخصيص دروس توعوية وتحسيسية عبر المساجد لفائدة المواطنين من أجل تحسيسهم بأهمية المساهمة في هذه المبادرة وإنجاحها, كما أشير إليه.

للإشارة فإن الولاية تحصي مساحة غابية تقدر بأكثر من 122 ألف هكتار منها أكثر من 23 ألف هكتار تشجير السد الأخضر, بينما تقدر المساحة الإجمالية لنبات الحلفاء 240 ألف هكتار وفقا لذات المحافظة.