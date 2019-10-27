Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بشار: الكشف المبكر عن سرطان الثدي تعترضه مشكلة توفر جهاز طبي واحد

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 16:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

بشار- تعترض عملية الكشف المبكر عن سرطان الثدي توفر جهاز ميموغرافيا واحد عبر كامل تراب الولاية وهو متاح فقط بمستشفى ترابي بوجمعة بعاصمة الولاية ، حسبما أوضحت يوم الأحد رئيسة الجمعية المحلية "الحياة" التي تنشط في مجال الوقاية من السرطان.

وصرحت  السيدة زيغالم فوزية لـ"وأج" قائلة " نتأسف عن الوضعية التي تعترض عملية الكشف عن هذا النوع من السرطان لدى النساء سيما على مستوى الجماعات المحلية الأخرى للولاية على غرار بني ونيف و لعبادلة و كرزاز والولاية المنتدبة بني عباس " .

و أدى النقص المسجل في هذا النوع من التجهيزات بالمستشفيات و المراكز الصحية إلى التأثير سلبا على المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي يتطلب الكشف المبكر للثدي لدى المرأة و أيضا تخفيض نسبة الوفيات في هذا النوع من السرطان و ضمان المتابعة للمرضى من أجل الشفاء النهائي و تخفيض تكلفة التكفل بالمرضى ، كما أشير إليه.

و يعد تزويد المنشآت الصحية بهذا النوع من التجهيزات ضرورية لتجسيد المخطط الوطني لمكافحة السرطان علما أن سرطان الثدي يمثل نسبة 40 بالمائة من مجموع السرطانات لدى المرأة و بواقع 11.000 حالة سنويا عبر التراب الوطني ، إستنادا لرئيسة الجمعية "الحياة".

و منذ بداية سنة 2019 فقد سجل عبر ولاية بشار 271 مريض و 71 عملية كشف مبكر غير أن هناك مرضى لا يزلون ينتظرون المواعيد لأشهر عديدة بسبب وجود جهاز وحدا فقط للكشف بالأشعة السينية .

و تأمل رئيسة ذات الجمعية التي تنظيم دوريا حملات للوقاية من السرطان عبر البلديات أل 21 للولاية في أن يتم تدعيم التنسيق ما بين القطاعات من أجل تحسين المسار الطبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، مبرزة أهمية دور قطاع الصحة في مثل هذه الحملات الطبية .

كلـمات مفتـاحيــة :
بشار: الكشف المبكر عن سرطان الثدي تعترضه مشكلة توفر جهاز طبي واحد
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 16:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.27

ورقلة: تظافر الجهود لتطبيق الإجراءات الجديدة لتوظيف اليد العاملة بولايات الجنوب

19.10.27

مجازر 17 أكتوبر 1961 تعد جريمة دولة (ندوة)

19.10.27

كرة الريشة / دورة دولية مفتوحة: الجزائر تنهي منافسات الأكابر بأربع ميداليات منها واحدة…

19.10.27

تنصيب السيد فنيدس بن بلة مديرا عاما لجريدة الشعب

19.10.27

بشار: الكشف المبكر عن سرطان الثدي تعترضه مشكلة توفر جهاز طبي واحد

19.10.27

استلام مشروع خط السكة الحديدية الأغواط/الجلفة قبل نهاية 2020

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع