Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استلام مشروع خط السكة الحديدية الأغواط/الجلفة قبل نهاية 2020

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 16:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الأغواط - سيتم استلام مشروع خط السكة الحديدية الأغواط/الجلفة قبل نهاية 2020, حسبما علم يوم الأحد من مصالح الولاية.

وينتظر أن يتم استكمال هذا المشروع "الحيوي" المسجل برسم المخطط الخماسي 2014- 2019 في الآجال المحددة بعد أن تجاوزت النسبة الإجمالية للأشغال به 70 في المائة ، كما أوضحت ذات المصالح.

وبخصوص وضعية المنشآت التي يضمها خط السكة الحديدية المذكور فقد بلغت ورشات كلا من محطتي المسافرين ونقل البضائع نسبتي 25 و20 في المائة على التوالي ونفس النسبة تقريبا للجسر الرابط بين ضفتي وادي مزي وكذا الطريق المؤدي إلى وسط المدينة، مثلما جرى توضيحه.

وشدد والي الولاية عبد القادر برادعي لدى تفقده لهذا المشروع ذي الطابع الاقتصادي والتجاري على إلزامية احترام نوعية الأشغال والمواد المستعملة وكذا آجال الاستلام المتفق عليها.

للإشارة فإن خط السكة الحديدية الأغواط/الجلفة تتكفل بإنجازه مؤسسة ''كوسيدار'' بكل فروعها، فيما تضمن المتابعة التقنية للمشروع مكاتب دراسات وطنية عمومية،وفق نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
استلام مشروع خط السكة الحديدية الأغواط/الجلفة قبل نهاية 2020
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 16:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.27

ورقلة: تظافر الجهود لتطبيق الإجراءات الجديدة لتوظيف اليد العاملة بولايات الجنوب

19.10.27

مجازر 17 أكتوبر 1961 تعد جريمة دولة (ندوة)

19.10.27

كرة الريشة / دورة دولية مفتوحة: الجزائر تنهي منافسات الأكابر بأربع ميداليات منها واحدة…

19.10.27

تنصيب السيد فنيدس بن بلة مديرا عاما لجريدة الشعب

19.10.27

بشار: الكشف المبكر عن سرطان الثدي تعترضه مشكلة توفر جهاز طبي واحد

19.10.27

استلام مشروع خط السكة الحديدية الأغواط/الجلفة قبل نهاية 2020

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.24

إطلاق عما قريب 30 مشروعا لإنجاز منشآت لتخزين الحبوب عبر الوطن