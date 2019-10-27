مشروع انجاز ثماني أرصفة عائمة بميناء "الجميلة" بالجزائر العاصمة

الجزائر- تعمل مؤسسة تسيير الموانئ والصيد البحري على تجسيد مشروع انجاز ثماني (08) أرصفة عائمة بميناء "الجميلة" (لامادراق سابقا) بعين البنيان, غرب الجزائر العاصمة, على أن تدخل هذه الأرصفة حيز الخدمة مع بداية موسم اصطياف 2020, حسبما علم اليوم الاحد لدى مسؤول الميناء.

وأوضح السيد دحمان زين الدين, المسؤول عن ميناء "الجميلة" في تصريح لـ/وأج أن مؤسسة تسيير الموانئ والصيد البحري تعمل حاليا على إتمام الدراسة الخاصة بمشروع تزويد الحوض المائي لهذه المنشاة البحرية بثماني (08) أرصفة عائمة, على أن تنطلق الأشغال في أقرب الآجال, ليتم وضع تلك الأرصفة حيز الخدمة مع بداية موسم الاصطياف المقبل (2020).

وقال المعني أن الميزانية الاولية المخصصة لهذا المشروع تقدر بنحو 6 مليار سنتيم, في انتظار استكمال جميع جوانب الدراسة الخاصة بهذه الأرصفة, والتي ستعد إضافة الى مشاريع تحسين الواجهة البحرية للميناء الذي يستقبل سنويا آلاف الزوار والمصطافين.

وتمكن اهمية الارصفة المشار اليها , في تنظيم حركة توقف الزوارق و القوارب بالميناء بشكل يسمح باستيعاب اكبر قدر ممكن من تلك الزوارق سواء المخصصة لمهني القطاع من صيادين , او تلك التابعة للخواص و المخصصة للنزهات.

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كما سيتم فتح الأرصفة العائمة ضمن برنامج محدد, يقول السيد دحمان, أمام السياح المشاة للتجوال بين قوارب الصيد, وللسماح للعائلات رفقة اطفالهم من التقرب اكثر من الصيادين, على أن يتم أيضا ضمن نفس المشروع انشاء مخابئ مخصصة لمولدات الكهرباء ولخزانات المياه والموجهة بالدرجة الأولى لأصحاب القوارب والمراكب.

وعاد المتحدث للتذكير بالمشروع الأولي لانجاز الأرصفة العائمة بالميناء والذي تم من خلاله نصب رصيف نموذجي منذ نحو ثلاث سنوات ثبت نجاعته الى درجة كبيرة, في انتظار أن يعاد بعث المشروع بمجرد توفر الميزانية المالية المشار أليها, لتجسيده واستلامه قبيل الصائفة المقبلة.

من جهة اخرى, أوضح المصدر أن إدارة الميناء ستعمل على مواصلة منهج تعاقدها مع حرفيي الصناعات التقليدية من خلال فتح فضاءات عرض وبيع لمختلف المنتجات التقليدية بمحيط الميناء, مع انطلاق موسم الاصطياف المقبل تماما كما كان الحال عليه خلال الموسم المنصرم, مبرزا أن الهدف من هذه الفعالية هو تنشيط السياحة المحلية وتشجيع المنتج التقليدي الجزائري وترويجه.

يشار ان ميناء الجميلة يستقبل, بحسب أرقام مصالح بلدية عين البنيان خلال الفترة الصيفية لاسيما خلال شهر رمضان, ما يناهز 3000 زائر يوميا, كما ان وجود محطة النقل البحري الحضري الرابطة بين الميناء ومحطة الصيد لميناء الجزائر ساهمت في زيادة الاقبال على هذا المرفق الذي تحول خلال السنوات القليلة الماضية و ''بامتياز'' الى وجهة سياحية بحرية لمئات العائلات.