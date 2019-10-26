وأوضح ذات المصدر أن هذه الأمطار الرعدية ستمس كلا من ولايات تيزي وزو و بومرداس و البويرة ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال، مشيرا الى أن كمية الأمطار المرتقبة قد تصل أو تتجاوز 25 ملم محليا وهذا طوال مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم غد الاحد.
أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم على ولايات وسط وشرق البلاد
أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 15:11 الفئـة : جهـوي قراءة : 17 مرات
الجزائر - يرتقب تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم السبت على عدة ولايات من وسط وشرق البلاد، حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له.
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