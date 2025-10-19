أمن جيجل يحبط محاولة ترويج 25 غرام من الكوكايين

جيجل - تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية جيجل من حجز كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين" قدر وزنها بـ 25،5 غرام لدى أحد المغتربين ، حسبما علم اليوم الجمعة من خلية الاعلام لذات الجهاز الامني.

ووفقا للمعطيات المحصل عليها فإنه وعلى إثر معلومات وردت لعناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل بخصوص قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب كثفت ذات العناصر من تحرياتها وأبحاثها التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه و هو شاب مغترب يبلغ من العمر 21 سنة حيث تم توقيفه بمدينة الميلية رفقة شاب آخر يبلغ من العمر 21 سنة كذلك.

وبناء على إذن تفتيش صادر عن الجهات القضائية المختصة تم تفتيش منزله حيث تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين" قدر وزنها بـ 25،5 غرام إضافة إلى حجز مبلغ مالي يعد كعائدات الترويج و هواتف نقالة ، يضيف المصدر.

وباستكمال كل الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين الاثنين أمام الجهات القضائية المختصة في قضية الحصول وشراء والنقل قصد بيع المخدرات الصلبة كوكايين ليصدر في حقهما أمر بايداع الحبس.