Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمن جيجل يحبط محاولة ترويج 25 غرام من الكوكايين

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

جيجل - تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية جيجل من حجز كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين" قدر  وزنها بـ 25،5 غرام لدى أحد المغتربين ، حسبما علم اليوم الجمعة من خلية الاعلام لذات الجهاز الامني.

ووفقا للمعطيات المحصل عليها فإنه وعلى إثر معلومات وردت لعناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل بخصوص قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب كثفت ذات العناصر من تحرياتها وأبحاثها التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه و هو شاب مغترب يبلغ من العمر 21 سنة حيث تم توقيفه بمدينة الميلية رفقة شاب آخر يبلغ من العمر 21 سنة كذلك.

وبناء على إذن تفتيش صادر عن الجهات القضائية المختصة تم تفتيش منزله حيث تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين" قدر وزنها بـ 25،5 غرام إضافة إلى حجز مبلغ مالي يعد كعائدات الترويج و هواتف نقالة ، يضيف المصدر.

وباستكمال كل الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين الاثنين أمام الجهات القضائية المختصة في قضية الحصول وشراء والنقل قصد بيع المخدرات الصلبة كوكايين ليصدر في حقهما أمر بايداع الحبس.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمن جيجل يحبط محاولة ترويج 25 غرام من الكوكايين
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.25

لقاء جامعة نيويورك تحتضن حلقة نقاش حول الصحراء الغربية

19.10.25

أمن جيجل يحبط محاولة ترويج 25 غرام من الكوكايين

19.10.25

إيقاف تاجري مخدرات بحوزتهم أزيد من 100 كيلوغرام من الكيف المعالج بالنعامة  

19.10.25

تقديم حفل موسيقي بعنوان "الايطاليون: يوم كنا نحن هم المهاجرون" بالجزائر العاصمة

19.10.25

مخطط التشجير (2019-2020) يبرمج غرس 300 ألف شجرة عبر ولاية الجزائر

19.10.25

الألعاب العالمية العسكرية-2019 : المنتخب الجزائري لكرة القدم يقصى في الدور نصف النهائي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الدالية: الشروع في إيداع ملفات توظيف 1.722 أستاذا لمختلف مدارس القطاع