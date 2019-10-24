توقيف تاجري مخدرات بالبليدة

الجزائر- أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الأربعاء بالبليدة، تاجري مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ6960 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالبليدة/ن.ع.1، يوم 23 أكتوبر 2019، تاجري (02) مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (6960) قرص مهلوس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا (01) بحوزته (800) وحدة من المواد شبه الصيدلانية ببشار/ن.ع.3."

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لخمسة (05) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات/ن.ع.2، في حين أوقف حرس الحدود ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2"، يضيف المصدر ذاته.