سرطان الثدي: تشخيص مبكر لأزيد من 9.000 امرأة بورقلة

ورقلة - استفادت 9.034 امرأة من مختلف الفئات العمرية من تشخيص مبكر لمرض سرطان الثدي في إطار قافلة طبية نظمتها جمعية "منبع الحياة للقابلات" بورقلة، حسبما علم يوم الخميس من المنظمين .

وأجريت في هذا الصدد فحوصات مجانية لفائدة النساء الراغبات في الكشف المبكر عبر العيادات المتعددة الخدمات ببلديتي الرويسات و الحجيرة ، وبمنطقتي البور و دبيش (بلدية أنقوسة) و مناطق نائية أخرى ، كما أوضحت ل"وأج" رئيسة الجمعية السيدة وسيلة بن نوي .

ومكنت هذه الحملة الطبية و التحسيسية التي تزامنت مع شهر أكتوبر الوردي من التكفل ب21 حالة لنساء يعانين من حالات التكيس والتهابات الثدي ، مما يستدعي استكمال الفحوصات ومتابعة وضعيتهن والمراقبة الدورية من طرف أطباء أخصائيين ، مثلما شرحت ذات المتحدثة .

وشهدت هذه المبادرة توافدا قويا من قبل النساء الراغبات في إجراء فحوصات مجانية خاصة ببعض المناطق الحضرية مما يعكس " الوعي الكبير لديهن بأهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي"، كما أكدت السيدة بن نوي.

وفي هذا الإطار أكدت الأخصائية في طب النساء و التوليد السيدة طالب" أن الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي يقلل إلى حد كبير من المضاعفات السلبية للمرض و تنصح جميع النساء مهما بلغ سنهن بضرورة الفحص المبكر" .

و أشرف على تأطير هذه القافلة طاقم طبي يضم أخصائيين في أمراض النساء و التوليد بالإضافة إلى أطباء عامون و قابلات .

وبرمجت عدة حملات تحسيسية أخرى وفحوصات طبية مجانية خاصة بالكشف المبكر عن داء سرطان الثدي على مدار السنة عبر مختلف مناطق الولاية تضيف السيدة بن نوي.

يذكر بأن ولاية ورقلة تتوفر على مركز لمكافحة السرطان ذي طابع جهوي و يستقبل مرضى من عديد ولايات الوطن ويضمن تأطيره طاقم طبي و شبه طبي جزائري - كوبي من بينهم أطباء أخصائيين وعامين و أعوان من سلك الشبه الطبي .