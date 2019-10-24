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 نشوب حريق بمركز تجاري بخليفة بوخليفة  بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 08:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

الجزائر - شب صباح اليوم الخميس حريق مهول بمركز تجاري على مستوى شارع خليفة بمخالفة ببلدية سيدي محمد بالجزائر العاصمة ليمتد بعدها إلى عدد من الشقق السكنية بالعمارة التي يقع بها و اخرى  مجاورة دون ان يخلف خسائر بشرية وفق مصالح الحماية المدنية التي تدخلت  بسرعة لإجلاء العائلات و اخماد الحريق .

و اوضح الملازم الاول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح ل/واج ان حريقا شب في حدود الساعة الثالثة و النصف من صباح اليوم على مستوى مركز تجاري بخلفية بمخالفة اتى عليه بصفة كاملة قبل أن تمتد ألسنة اللهب الى العمارة التي يقع بها المركز و اخرى  مجاورة.

و اوضح ذات المصدر انه و تحسبا لانتشار الحريق عمل اعوان الحماية المدنية على إخلاء ثلاث عمارات من السكان بمجموع يزيد عن عشرين عائلة للتحكم في الحريق و تجنبا لوقوع كارثة حقيقية .

و تم اخماد الحريق، يقول نفس المصدر، بصفة نهائية في حدود الساعة السادسة صباحا من نهار اليوم .

و تم تسخير للعملية ازيد من ستين عون للحماية المدنية الى جانب سبع وحدات منها الوحدة الرئيسية للولاية و الوحدة الوطنية للتدريب بالدار البيضاء اضافة الى تخصيص 14 شاحنة إطفاء و شاحنتين (2) بسلم ميكانيكي و شاحنة إنارة و خمس سيارات إسعاف.

و اكد الملازم الاول بن خلف الله خالد انه "لم يتم تسجيل اي ضحية لحسن الحظ "  فيما فتحت المصالح المختصة المعنية تحقيقا لتحديد أسباب الحريق .

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 نشوب حريق بمركز تجاري بخليفة بوخليفة  بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 08:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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