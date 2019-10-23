تمديد مواقيت عمل المصعد الهوائي لمحطة قصر الثقافة بالجزائر العاصمة '' استثنائيا '' بدءا من يوم غد الخميس

الجزائر - تقرر تمديد مواقيت العمل بمحطة المصعد الهوائي الرابط بين محطتي (قصر الثقافة - واد كنيس) بالجزائر العاصمة ب"صفة استثنائية " بدء من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم السبت، حسبما جاء في بيان عن المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية.

وأوضح البيان أنه وبمناسبة انعقاد الصالون الدولي للتكنولوجيات الخاصة بالتجهيزات طب الأسنان والذي سيتم تنظيمه على مستوى قصر الثقافة "مفدي زكرياء" بدءا من يوم غد الخميس وإلى غاية السبت المقبل، قررت المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية تمديد مواقيت الخدمة بين محطتي (قصر الثقافة - واد كنيس) خلال هذه الفترة، أي من 24 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري، إلى غاية الساعة 19:30 مساء.

وبالنسبة ليوم الجمعة 25 أكتوبر ستمتد ساعات الخدمة على مستوى هذا الخط من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى غاية الساعة السابعة و النصف مساءا، يضيف البيان.