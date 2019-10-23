تلمسان: الجامعية نادية عيساوي تحرز على جائزة البحث في الدكتوراه ''مصطفى جعفور''

تلمسان - أحرزت الجامعية نادية عيساوي، من كلية علوم الحياة والأرض والطبيعة بجامعة تلمسان، اليوم الأربعاء، على جائزة "مصطفى جعفور" عن أطروحة الدكتوراه (2018-2019) بعنوان "إنتاج مركبات مضادة للميكروبات من بكتيريا باسيلوس ليكيرنوفوس في حمام دباغ (قالمة)".

وعرضت الدكتورة الشابة على لجنة تحكيم مكونة من أساتذة جامعيين من مختلف لتخصصات، عملها البحثي الذي سمح لها باكتشاف مركب جزيئي مضاد للميكروبات مفيد للبشر، وفق ما شرحته.

وتم منح لهذه الأكاديمية وللمرشحين السبعة الآخرين من مختلف الكليات، ثلاث دقائق لتقديم أعمالهم من أجل الفوز بجائزة "مصطفى جعفور"، التي سميت باسم المدير الراحل لجامعة تلمسان الذي وافته المنية منذ سنة واحدة.

وركزت معايير لجنة التحكيم على التأثير الاجتماعي والاقتصادي للعمل البحثي وخصوصيته وكذلك على التواصل الجيد، كما أبرز البروفيسور غوالي نور الدين، رئيس جمعية "مصطفى جعفور" المنظمة الطبعة الأولى للجائزة مع جامعة "أبو بكر بلقايد" لتلمسان.

وتهدف هذه الجمعية، التي تأسست في يوليو 2019 بعد وفاة مصطفى جعفور، من خلال برنامجها -وفقًا لرئيسها- تثمين أبحاث الدكتوراه في جميع المجالات التي لها تأثير هام على القطاع الاجتماعي - الاقتصادي، ومكافأة أفضل الأطروحات العلمية المقدمة في جامعة تلمسان و ترقية بحوث الدكتوراه لدى الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تعزيز علاقات الشراكة بين الأوساط المهنية والجامعة.

وأقيم حفل توزيع هذه الجائزة الجامعية الأولى والتي تبلغ قيمتها 500.000 دج بقاعة محاضرات كلية علم الأحياء بحضور مدير جامعة تلمسان والأساتذة وعدد كبير من الطلبة والطالبات.