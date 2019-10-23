تكريم إطارين بعد احتلال ولاية تيارت المرتبة الأولى في المرحلة الأولى للإحصاء الوطني للسكن والإسكان

تيارت - تم اليوم الأربعاء تكريم إطارين من مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لتيارت بعد احتلال الولاية المرتبة الأولى وطنيا في إنجاز المرحلة الأولى من الإحصاء الوطني العام للسكن والسكان لسنة 2020.

وأشرف والي تيارت عبد السلام بن تواتي خلال الدورة الثانية غير العادية للمجلس الشعبي الولائي تكريم المهندسين بن عودة بن سعيد وأمحمد برابح "نظير المجهودات التي بذلاها لإنهاء المرحلة الأولى من الإحصاء في ظرف قياسي مكن ولاية تيارت من احتلال المرتبة الأولى وطنيا"، حسبما أفاد به الوالي.

ومن جهته أبرز مدير البرمجة ومتابعة الميزانية جمال الدين حمي أن "المرحلة الأولى من الإحصاء الوطني العام للسكن والإسكان تتمثل في تحيين الخرائط التي انطلقت شهر مايو الماضي وانتهت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، في حين حددت الآجال النهائية لإنجازها على المستوى الوطني ب31 أكتوبر. و شملت هذه المرحلة تكوين 67 مندوب بلدي مكلفين بإنجاز مهمة الإحصاء".

وأضاف المصدر أن نجاح هذه المرحلة كان نتيجة توفير الإمكانيات اللازمة، مشيرا إلى أنه يحرص على "المواصلة بنفس الوتيرة لإنجاز المرحلة الثانية التي تنطلق يوم 2 نوفمبر بالاعتماد على التعاون و التدخل الإيجابي لرؤساء الدوائر وإطارات المديرية والمندوبين البلديين".

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس الشعبي الولائي المصادقة على ميزانية الولاية لسنة 2020.