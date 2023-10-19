ورقلة: أزيد من 120 مشاركا منتظرا في الطبعة الثانية لسباق المهاري

ويوجد من بين المتسابقين المرتقب حضورهم في هذا الحدث الذي سينظم في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى أل 65 لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة ، و إلى جانب متسابقين من عديد ولايات الجنوب ، مشاركون من دول مجاورة (تونس والنيجر ومالي وليبيا) ، حسب ما صرح لـ"وأج" رئيس نادي "الرمال لسباق المهاري" ببلدية عين البيضاء آية الله بن منصور.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم سباق خاص بالحشيان" صغار الإبل " على مسافة 10 كلم ، وسباق التحدي "السيف الذهبي" على مسافة 15 كلم ، بمضمار "كريمة " ببلدية الرويسات إلى جانب تنظيم سباق خاص بفوجين للمتسابقين لمسافات مختلفة بمضمار "البكرات" المجاور لمفترق الطرقات حاسي مسعود / تقرت, يضيف نفس المصدر.
ويتوخى من هذا الحدث إعادة الإعتبار لهذا النوع من الرياضات التقليدية ، و العمل على تصنيفها ضمن الرياضات المعتمدة بالجزائر بما يسمح لممارسيها المشاركة في منافسات دولية، حسبما ذكر بن منصور.
وأبرز بالمناسبة أهمية دعم هذا النوع من الأنشطة ، حيث تحصي الولاية حوالي 250 ممارسا لهذه الرياضة ينشطون عبر 22 ناديا.
و تأتي في هذا الإطار الموافقة مؤخرا على مشروع إنجاز مضمار عصري لسباقات المهاري بمساحة إجمالية تقدر ب10 هكتارات ببلدية عين البيضاء ، وهي العملية التي تنتظر تخصيص الإعتمادات المالية اللازمة لإطلاقها ، استنادا إلى المتحدث ذاته.
و يساهم في تنظيم هذه الفعاليات كل من مديرية الشباب و الرياضة بالولاية ومؤسسات خاصة ومقاولين محليين,حسب المنظمين.