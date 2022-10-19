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تيبازة: تفكيك عصابة أشرار وحجز 25 كلغ من المخدرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 14:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
تيبازة: تفكيك عصابة أشرار وحجز 25 كلغ من المخدرات أرشيف

تيبازة - تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة من تفكيك عصابة إجرامية منظمة و حجز 25 كلغ من المخدرات، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء المجموعة الاقليمية للدرك الوطني.

وتتكون العصابة من 6 أفراد تقوم بترويج مادة الكيف المعالج على مستوى ولايات الوسط بعد جلبها من احدى مناطق ولايات غرب الوطن حسب بيان لذا الهيئة الامنية.

وتم خلال هذه العملية التي قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة و بالتنسيق مع عناصر أمن الجيش بحجز سيارتين سياحيتين و بندقية صيد بحري و مبلغ مالي يقدر ب1 مليون و 400 الف دج تمثل عائدات المخدرات و هواتف نقالة حسب ذات المصدر.

وتعود حيثيات القضية إلى توقيف سيارتين سياحيتين على مستوى نقطة المراقبة للدرك الوطني بمفترق الطرق بمزافران حيث عثر بعد تفتيشهما على كمية من المخدرات.

وبعد مواصلة التحقيق و تعميق التحريات ضبطت عناصر الدرك الوطني كمية من المخدرات مخزنة داخل أحد المنازل بمدينة مغنية بتلمسان حسب نفس البيان.

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تيبازة: تفكيك عصابة أشرار وحجز 25 كلغ من المخدرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 14:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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