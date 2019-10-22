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رياح قوية مرتقبة على ولايات الجنوب والشرق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
رياح قوية مرتقبة على ولايات الجنوب والشرق

الجزائر- يرتقب هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء قد تتجاوز سرعتها 80 كلم/سا على عدد من ولايات جنوب وشرق البلاد، حسب ما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح ذات المصدر أن رياحا تتراوح سرعتها ما بين 60 و70 كلم/سا وقد تصل أو تتجاوز 80 كلم/سا ستهب على ولايات بشار، أدرار، غرداية، البيض والأغواط بداية من منتصف النهار الى غاية التاسعة ليلا من نهار اليوم.

وحذرت النشرية من انخفاض شديد في مستوى الرؤية بالولايات المعنية بسبب تطاير الرمال.

كما ستعرف ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة والمسيلة هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كلم/سا وقد تتجاوز 90 كلم/سا في الفترة الممتدة ما بين منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الاربعاء.

وحسب نفس المصدر، ستشهد ولايتا المسيلة وبسكرة تطايرا للرمال، مما يتسبب في انخفاض الرؤية.

 

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رياح قوية مرتقبة على ولايات الجنوب والشرق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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