تيارت: الملتقى الثاني للخطاب الديني المعاصر يومي 28 و 29 أكتوبر

وأوضح مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية سليم لرقم أن هذا اللقاء الذي سيعرف مشاركة أساتذة من عدة جامعات من الوطن وأئمة وإطارات من المديرية الولائية للقطاع تدور إشكاليته حول "مكانة الخطاب المسجدي في التوجه نحو العقائد ومحاسن الأخلاق والاستثمار في البناء العلمي والمعرفي الصحيح خاصة في ظل التطور التكنولوجي وأثر ذلك على الشباب الذي يواجه تحديات على مختلف المستويات".
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ويشمل الملتقى أربعة محاور تخص "الخطاب الديني والشباب: المفاهيم والأصول" و"الوسطية في الخطاب المسجدي :المعالم والمقاصد وأثرها على الشباب" و"استثمار وسائل التواصل الإجتماعي في الخطاب المسجدي وثمراتها في تنشيط الشباب" و"أزمة الخطاب الديني المعاصر وأثرها على الخطاب المسجدي".
وسينظم هذا الملتقى بالمركز الثقافي الاسلامي لتيارت تحت رعاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووالي تيارت.