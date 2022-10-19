البيض: تلقيح ما يقارب 4ر1 مليون رأس من المواشي ضد داء طاعون المجترات الصغيرة

وأوضح ذات المصدر لـ/وأج/ أن حملة التلقيح ضد هذا الداء انطلقت بداية السنة الجارية وانتهت مؤخرا و مست جميع بلديات الولاية وقد وفرت لها المصالح البيطرية عدد هام من البياطرة العامون والخواص لإنجاحها مع تخصيص 8ر1 مليون جرعة لقاح.
وينتظر أن تنطلق لاحقا حملة تلقيح استدراكية للرفع من عدد المواشي الملحقة, خاصة وأن الولاية تحصي ما يفوق 2 مليون رأس من الماشية (غنم) موزعة على حوالي 17 ألف مربي, وفقا لذات المصدر.
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كما تم خلال هذه الحملة أيضا تلقيح ما يقارب 12 ألف رأس من الأبقار ضد داء الحمى القلاعية ويرتقب برمجة لاحقا حملة استدراكية تستهدف عدد إضافي من رؤوس الأبقار. يذكر أن ذات المصالح وفرت 18 ألف جرعة لقاح ضد هذا الداء مع العلم أن الولاية تتوفر على زهاء 23 ألف رأس من الأبقار.
وبالموازاة مع عملية التلقيح يقوم البياطرة المسخرون لهذه الحملات بعملية تحسيس وتوعية لفائدة المربين والموالين حول مختلف الأمراض التي يمكن أن تمس المواشي وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع الحالات المصابة, كما أشير اليه. كما تقوم المصالح البيطرية بتنظيم خرجات دورية على مستوى أسواق الماشية بالولاية على غرار سوقي البيض و بوقطب لمراقبة حركة رؤوس المواشي تفاديا لانتقال الأمراض داخل هذه الفضاءات, حسب ذات المصدر.