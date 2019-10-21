الحظيرة الوطنية للشريعة بالبليدة: نحو توسيع حظيرة أشجار الأرز الأطلسي

البليدة - سطرت محافظة الغابات بولاية البليدة مخططا يقضي بتوسيع حظيرة أشجار الأرز الأطلسي المتواجدة على مستوى الحظيرة الوطنية للشريعة أعالي البليدة، حسبما أفادت به اليوم الاثنين محافظ الغابات، دليلة بناني.

وأوضحت السيدة بناني ل/وأج على هامش الزيارة الموجهة لفائدة ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي قادتهم اليوم لأعالي الشريعة أن"الحظيرة الوطنية للشريعة تزخر بعدد هام من أشجار الأرز الأطلسي بحيث تتربع على 1.700 هكتار و هي المساحة المنتظر توسيعها خلال السنوات القادمة بفضل عمليات التشجير التي باشرتها المحافظة".

وتندرج هذه العملية - تضيف ذات المسؤولة- في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الأصناف الغابية التي تتميز بها الحظيرة الوطنية بالشريعة بما فيها شجرة الأرز الأطلسي التي تعد رمز لهذه المحمية الطبيعية هذا فضلا عن أنواع أخرى من الأشجار على غرار الصنوبر الحلبي.

وأضافت أن الحظيرة الوطنية للشريعة تعد الموطن الأمثل لهذه الشجرة النادرة التي يصل علوها ل30 متر بالنظر لطبيعة التربة وكذا الظروف المناخية التي تتميز بها الحظيرة مشيرة إلى أن التجارب السابقة تشجع على مباشرة هذا المسعى.

وبهدف ضمان توفير شتلات الأرز الأطلسي تحوي الحظيرة على "مشتلة بن علي" الخاصة بغرس شتلات هذا النوع من الأشجار المتربعة على مساحة 5ر1 هكتار و التي تقدر طاقة انتاجها ب 30 ألف شتلة في السنة هذا إلى جانب مشاتل صغيرة بطاقة انتاج تقدر ب5000 شتلة مما سمح من تغطية الإحتياجات المحلية و كذا تلك الخاصة بولايات مجاورة بحسب السيدة بناني.

وفي سياق المحافظة على الثروة الغابية التي تزخر بها هذه الحظيرة الوطنية سطرت ذات المحافظة برنامجا يقضي بإعادة تشجير 300 هكتار من المساحات الغابية التي أتت عليها ألسنة النيران خلال الأربعة سنوات الأخيرة و هذا في إطار الحملة الوطنية للتشجير تقول ذات المسؤولة.

وبالنظر للثروة النباتية و الحيوانية التي تتوفر عليها هذه الحظيرة فضلا عن المواقع السياحية التي تزخر بها، تعد هذه المحمية قبلة للسياح و كذا الباحثين و الأكادميين الذي يقدر عددهم بنحو مليوني زائر سنويا، يضيف السيد دهال.

للإشارة فقد أتاحت هذه الزيارة الموجهة الفرصة للوفد الإعلامي للتعرف على التنوع البيولوجي الذي تتميز به هذه المحمية الطبيعية الواقعة بأعالي سلسلة الأطلس البليدي و المتربعة على مساحة 26 ألف هكتار بحسب الشروحات التي قدمها مدير الحظيرة، رمضان دهال.

كما تضمنت عدة محطات بحيث استهلت بزيارة مشتلة "بن علي " و كذا عدد من المواقع الغابية التي تتوفر على أشجار و نباتات نادرة لتختتم بحملة غرس أشجار على مستوى منطقة الحوض.