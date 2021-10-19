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خنشلة: وزير الداخلية يشرف على ربط 820 مسكنا بمشتة الكانطينة بيابوس بشبكة الغاز الطبيعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 18:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

خنشلة - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون اليوم الاثنين على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 820 مسكنا بمشتة الكانطينة ببلدية يابوس (خنشلة) بشبكة الغاز الطبيعي.

وأكد السيد دحمون الذي استهل زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية تدوم يومين أن هذا المشروع تم تمويله في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بهدف رفع الغبن عن سكان هذه المنطقة الجبلية بإيصال الغاز الطبيعي إلى منازل مشتة الكانطينة بيابوس "قبل حلول فصل الشتاء".

وحسب الشروحات التي قدمها القائمون على قطاع الطاقة بالولاية للوزير فإن القيمة المالية لمشروع ربط 820 مسكنا بالغاز الطبيعي بمشتة الكانطينة بلغت أكثر من 106 مليون دج بطول شبكة إنتاج وتوزيع للغاز الطبيعي تجاوزت الـ 29كلم.

وأعرب سكان مشتة الكانطينة التي تم ربطها اليوم بغاز المدينة عن ارتياحهم بعد استفادة منازلهم من هذه المادة الحيوية لتنتهي بذلك معاناتهم مع قارورات غاز البوتان التي كانوا يتنقلون إلى وسط بلدية يابوس وحتى إلى بلديتي بوحمامة وشيلية للتزود بها في ظروف مناخية قاسية.

كما عاين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال زيارته إلى بلدية يابوس (61 كلم غرب خنشلة) المدرسة الابتدائية الشهيد بولزازن حسين حيث كان له حديث مع المواطنين الذين وعدهم بالتكفل بانشغالاتهم فيما يخص بالربط بشبكات الكهرباء و الغاز و ضمان النقل والإطعام المدرسي.

وكان السيد دحمون قد استمع عند حلوله ببلدية الحامة إلى عرض حول البرنامج الذي استفادت منه ولاية خنشلة في إطار الصندوق الوطني للضمان والتضامن للجماعات المحلية مع إشرافه على وضع حجز الأساس لمشروع إنجاز ملعب بلدي بذات الجماعة المحلية حيث أعطى تعليمات تقضي برفع طاقة استيعاب مدرجات الملعب إلى 2500 مقعد واعتماده لاحتضان مباريات فريق هذه البلدية في حال صعوده إلى الاقسام العليا.

وكان الوزير قد أشرف قبل ذلك على عملية وضع حيز الخدمة للمقر الجديد للمجلس الشعبي البلدي لبوحمامة والذي خصص لإنجازه غلاف مالي بأكثر من 32 مليون دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
خنشلة: وزير الداخلية يشرف على ربط 820 مسكنا بمشتة الكانطينة بيابوس بشبكة الغاز الطبيعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 18:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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