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بلجود يشدد على ضرورة استكمال برنامج السكنات بالقطب الحضري ''جواليل'' بعين صالح

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
بلجود يشدد على ضرورة استكمال برنامج السكنات بالقطب الحضري &#039;&#039;جواليل&#039;&#039; بعين صالح

تمنراست - شدد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود اليوم الإثنين على ضرورة استكمال برنامج السكنات بالقطب الحضري "جواليل" بالولاية المنتدبة عين صالح (750 كلم شمال تمنراست).

وأوضح الوزير لدى معاينته أشغال تهيئة التجزئة الاجتماعية "البركة-1" ببلدية عين صالح في اليوم الثاني والأخير من زيارته لولاية تمنراست أنه "يتعين الإسراع في استكمال برنامج السكنات بالقطب الحضري "جواليل" الذي برمجت به 1.600 سكن إجتماعي وأنجز منه إلى حد الآن 1.045 وحدة، وقد رصد لهذا المشروع السكني غلافا ماليا تتجاوز قيمته 5ر4 مليار دج''.

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وأعلن الوزير في ذات السياق أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إيفاد إطارات من الوزارة للوقوف ميدانيا على مشاريع السكن وبحث سبل استكمالها بمنطقة تيدكلت ببلدياتها الثلاث (عين صالح وفقارة الزوى و إينغر).    

وقد استحدثت بهذه المنطقة 4.361 قطعة أرضية موزعة على 22 تجزئة اجتماعية عبر البلديات الثلاث، كما ذكر وزير القطاع، مضيفا أن الدولة رصدت أموالا كبيرة للتكفل بأشغال التهيئة وفتح الطرقات بالتجزئات الإجتماعية المستحدثة عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا.

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 18:16
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بلجود يشدد على ضرورة استكمال برنامج السكنات بالقطب الحضري ''جواليل'' بعين صالح
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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