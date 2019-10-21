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الجزائر العاصمة: حريق يأتي على شقة ببلدية سيدي محمد

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

الجزائر - أتى صباح يوم الاثنين حريق على شقة بشارع علي عزيل ببلدية سيدي محمد, حسبما أفادت به مسؤول بالحماية المدنية, مؤكدا عدم تسجيل أية خسائر بشرية.

وقال المكلف بالاعلام للحماية المدنية للجزائر العاصمة الملازم بن خلف الله خالد في تصريح لـ/وأج أن مصالح الحماية المدنية تلقت إتصالا على الساعة الثامنة و 10 دقائق صباحا بوجود حريق اندلع من شقة مكونة من ثلاث غرف بالطابق الثاني في عمارة ذات خمس طوابق بشارع علي عزيل ببلدية سيدي محمد.

وأضاف المتحدث إلى أن مصالح الحماية المدنية التي جندت أربعة شاحنات وشاحنة ذات سلم ميكانيكي إضافة إلى سيارة إسعاف نجحت في  محاصرة الحريق واخماده, مشيرا إلى أن الشقة احترقت كليا لكن دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وقال أن أسباب الحريق تبقى مجهولة وإلى غاية انتهاء المصالح المختصة من تحقيقاتها.

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:14
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الجزائر العاصمة: حريق يأتي على شقة ببلدية سيدي محمد
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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