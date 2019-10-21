الجزائر العاصمة: حريق يأتي على شقة ببلدية سيدي محمد

تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء السكن الفردي (الجريدة الرسمية) -

تدمير مخبأ للإرهابيين بسكيكدة -

وزارة الصحة: القطاع الخاص مكمل للقطاع العام و جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية -

شيلي: الرئيس يعلن عن إلغاء الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعد موجة الاحتجاجات -

رئاسيات بوليفيا: موراليس يتصدر النتائج لكنه مضطر لخوض جولة ثانية أمام ميسا (رسمي) -

جيدو/ بطولة العالم 2019 (أواسط): أجرينا تحضيرات وفق إمكانياتنا المحدودة -

أمطار رعدية مرتقبة ابتداء من يوم الاثنين على عدة ولايات بغرب الوطن -

رئاسيات 12 ديسمبر: ستة راغبين في الترشح طلبوا موعدا لإيداع ملفاتهم -

رئيس حزب القوات اللبنانية يدعو الحريري لتشكيل حكومة جديدة -

سونلغاز: توقيع على عقود لانجاز تسع محطات كهربائية -

انشاء ثاني مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية -

محاكم ادارية: رئيس الدولة يجري حركة في سلك الرؤساء ومحافظي الدولة -

المخطط الوطني للتشجير: زيارات ارشادية وعمليات أبواب مفتوحة لفائدة الصحافة الوطنية -

قسنطينة: تفكيك شبكة مختصة في سرقة تجهيزات الهواتف النقالة -

البليدة: تحديد السعر الوحدوي لرفع النفايات المنزلية ونقلها ب 4.773 دج للطن الواحد -

نادي اسطاوالي يلعب ضمن المجموعة الثانية -

برناوي يستقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر -

دراجات: الجزائري عزالدين لعقاب يفوز بالدورة -