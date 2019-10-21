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أمطار رعدية مرتقبة ابتداء من يوم الاثنين على عدة ولايات بغرب الوطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
أمطار رعدية مرتقبة ابتداء من يوم الاثنين على عدة ولايات بغرب الوطن

 

الجزائر - يرتقب تساقط أمطار رعدية بداية من مساء يوم الاثنين, في عدة ولايات بغرب الوطن, حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له.

وأوضح ذات المصدر, أن هذه الأمطار الرعدية التي ستكون مصحوبة أحيانا ببرد, ستمس كل من ولايات تلمسان, عين تموشنت, وهران وسيدي بلعباس, وقد تصل كمية الأمطار المرتقبة أو تتجاوز 60 ملم محليا وهذا طوال مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الاثنين على الساعة السادسة مساء إلى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم غد الثلاثاء.

كما ستمس الأمطار ولايات مستغانم, معسكر, غليزان وشمال النعامة بكمية تهاطل قد تصل أو تتجاوز 30 ملم وهذا طوال مدة صلاحية النشرية التي تمتد بالنسبة لهذه الولايات من يوم الاثنين على الساعة التاسعة مساء إلى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم غد الثلاثاء, مع تسجيل هبوب رياح مصحوبة برعود.

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:50
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أمطار رعدية مرتقبة ابتداء من يوم الاثنين على عدة ولايات بغرب الوطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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