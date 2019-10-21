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قسنطينة: تفكيك شبكة مختصة في سرقة تجهيزات الهواتف النقالة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 07:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

قسنطينة - تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة مختصة في سرقة تجهيزات الهاتف النقال لأحد المتعاملين في الهاتف النقال بالإضافة إلى استرجاع بطاريات للاتصالات الجوية لنفس المؤسسة ، حسب ما ورد اليوم الأحد في بيان صادر عن ذات السلك الأمني.

و بناء على مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055 تفيد بسرقة عتاد من طرف مجهولين من أحد المتعاملين في الهاتف النقال أرسلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة دورية مكونة من فرقة الأبحاث و فرقتين للتدخل للأمن الوطني بالإضافة إلى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمدينة علي منجلي وفقا لنفس المصدر.

و قد مكنت الخطة التي أعدتها الدورية من توقيف مشتبهين بهما (2) يبلغان من العمر 25 و 30 سنة كانا على متن سيارة تستعمل في عمليات إجرامية، حسب ما أوضحه نفس المصدر.

و سمحت العملية أيضا باسترجاع أربعة (4) بطاريات تابعة لمتعامل في الهاتف النقال في الجزائر حسب ما أضاف نفس المصدر الذي أشار إلى أن ملفا جزائيا  تم إعداده بخصوص هذه القضية.

و قد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهم "تكوين جماعة أشرار و استعمال مركبة لسرقة عتاد و تجهيزات تابعة لمتعامل في الهاتف النقال" كما تمت الإشارة إليه.

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قسنطينة: تفكيك شبكة مختصة في سرقة تجهيزات الهواتف النقالة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 07:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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