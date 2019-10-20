الجنوب والهضاب العليا: الشروع في منح الإعانات المالية للسكن الفردي

تمنراست - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود من ولاية تمنراست اليوم الأحد عن الشروع في منح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة لبناء سكن فردي ضمن التجزئات الإجتماعية لفائدة سكان ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأوضح الوزير لدى تفقده القطب الحضري بحي أنكوف بمدينة تمنراست في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى هذه الولاية من الجنوب الكبير" أنه شرع وانطلاقا من هذه الولاية في منح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين الراغبين في بناء سكن فردي ضمن برنامج التجزئات الإجتماعية التي استحدثت بولايات الجنوب والهضاب العليا والتي تتمثل في مبلغ واحد (1) مليون دج للمستفيدين بولايات الجنوب و700.000 دج للمستفيدين بولايات الهضاب العليا".

وأكد السيد بلجود في هذا الصدد أنه تم استحداث 282.000 قطعة أرضية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا موزعة على 29 ولاية بمساحة إجمالية قوامها 23.000 هكتار، وتم الإعلان عن قوائم المستفيدين منها، مضيفا في ذات السياق أن لدولة خصصت مبلغا ماليا بقيمة 92 مليار دج للتكفل بإنجاز مختلف الشبكات والطرقات وأشغال التهيئة بتلك التجزئات الإجتماعية إلى جانب رصد غلاف مالي إضافي بقيمة 98 مليار دج ضمن مخطط 2020/2021 لإستكمال تلك العمليات.

وشدد على ضرورة إشراك جمعيات الأحياء في ورشات الإنجاز بهذه الفضاءات السكنية الجديدة حتى تساهم في احترام معايير السكن، بما يساعد على تفادي البناء العشوائي.

إقرأ أيضا : مناطق الجنوب والهضاب العليا: الولاة مطالبون بإنجاز المشاريع الصحية في المواعيد المحددة"

وتفقد الوزير هذا القطب الحضري الجديد الذي يضم 2.770 سكن عمومي إيجاري ، وتلقى بالمناسبة عرضا حول قطاع السكن بهذه الولاية التي كانت قد استفادت من ما مجموعه 21.209 سكن من مختلف الصيغ ، منها 15.045 وحدة منتهية الأشغال فيما توجد 4.100 وحدة قيد الإنجاز، حسب مسؤولي القطاع.

ودعا السيد بلجود بذات الموقع الى إعطاء أهمية بخصوص البناءات المدرسية والإسراع في وتيرة إنجازها حتى تكون جاهزة مطلع الدخول المدرسي القادم. كما استمع الوفد الوزاري إلى عرض حول استعمال وتعميم الطاقات المتجددة عبر الولاية ، حيث تم إحصاء 7.400 نقطة مضاءة عن طريق الطاقة الشمسية إلى جانب تجهيز ابتدائيتين بهذه الطاقة الجديدة.

وفي هذا الشأن أكد المسؤول الأول للقطاع على ضرورة تطبيق التعليمة المتضمنة في دفتر الشروط المتعلقة بإنجاز الإنارة العمومية باستعمال الطاقة الشمسية.

ودائما بعاصمة الولاية أشرف وزير السكن والعمران والمدينة على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 100 سكن عمومي إيجاري بحي أدريان ، و90 سكن وظيفي لفائدة قطاع التربية.

و بقرية إهلفن (37 كلم عن مدينة تمنراست) تلقى السيد بلجود عرضا حول وضعية السكن الريفي بالولاية ، حيث تشير معطيات القطاع إلى استفادتها من 17.956 إعانة وأنجز منها 6.123 سكن ريفي، قبل أن يشرف على توزيع 20 إعانة مالية لفائدة سكان هذا التجمع السكني.

إقرأ أيضا : تخصيص اكثر من 17 مليار دج لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب و الهضاب العليا

كما أعلن الوزير عن منح حصة إضافية قدرها 30 إعانة للسكن الريفي لفائدة سكان القرية ، الذين استقبلوا بارتياح هذه الحصة الجديدة من إعانات السكن الريفي.

واختتم السيد بلجود اليوم الأول من هذه الزيارة بإشرافه على حفل رمزي لتسليم مقررات استفادة من إعانات البناء الذاتي لفائدة مستفيدين من قطع أراضي في إطار التجزئات الإجتماعية ببلدية تمنراست الذي يبلغ عددهم الإجمالي 408 مستفيدا.

ويواصل وزير السكن والعمران والمدينة غدا الإثنين زيارته بمعاينة مشاريع سكنية بدائرة سيلت وبالولاية المنتدبة عين صالح.