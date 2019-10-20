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سكك حديدية: دخول خط جديد وهران-مشرية حيز الخدمة

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
سكك حديدية: دخول خط جديد وهران-مشرية حيز الخدمة

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن دخول خط جديد يربط وهران و مشرية ذهابا و ايابا على متن قطار كوراديا و ذلك بداية من يوم الاحد، حسبما افادت به الشركة في بيان لها.

و تم ادراج بعض التعديلات في مواقيت قطارات كوراديا و القطارات ذات مراقد التي تربط بين وهران-بشار ووهران سعيدة.

و فيما يخص  الاتجاه مشرية -وهران فان الذهاب سيكون على الساعة 30 : 5 سا في حين الوصول سيكون على 8:58 سا، أما الاتجاه من وهران الى مشرية فسيكون الانطلاق على الساعة 15:30 سا و الوصول على الساعة  18:54 سا.

اما الاتجاه بشار-وهران فان الانطلاق سيكون على 6:15 سا و الوصول على 13:10سا في حين الاتجاه من وهران-بشار فالانطلاق سيكون على 10:20 سا و الوصول على 17 سا و11د .

و فيما يتعلق بالاتجاه وهران-بشار فان الانطلاق سيكون على الساعة 20:30 سا و الوصول على 5:00 سا، في حين ان  الاتجاه من بشار-وهران فسيكون الانطلاق على 20 سا و الوصول على الساعة 05:00 سا.

 اما الاتجاه من سعيدة الى وهران  فسيكون الانطلاق على الساعة 7:00 سا و الوصول على42: 9 سا في حين ان الاتجاه وهران-سعيدة فان الانطلاق سيكون على الساعة 14:30سا و الوصول على الساعة 17:06 سا.

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سكك حديدية: دخول خط جديد وهران-مشرية حيز الخدمة
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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