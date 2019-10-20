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بلمهدي يدعو إلى إعداد إستراتيجية موحدة للتعليم القرآني

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

غرداية - دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الأحد بغرداية إلى إعداد استراتيجية موحدة للتعليم القرآني "بما يتطابق مع مرجعيتنا الدينية".

وحث الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال الطبعة الرابعة من الملتقى الوطني للتعليم القرآني المشاركين على تدعيم التماسك بين مختلف الفاعلين من خلال وضع إطار تنظيمي لتوحيد طرق وبرامج التعليم القرآني عبر مجموع التراب الوطني.

وأكد ان توحيد طرق وبرامج التعليم القرآني "سيسمح بتعزيز الوحدة المذهبية والمحافظة على ثوابت الوطن ".

وأشار السيد بلمهدي " أن مرجعيتنا الدينية التي ترتكز على ثقافة الإعتدال والوسطية وهي من صحيح سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سمحت للجزائر بحمايتها ضد محاولات التطرف، مما يتطلب وضع طريقة وبرامج أصيلة وموحدة للتعليم القرآني بالأقسام"، مؤكدا في ذات الوقت أن السلطات العمومية تعمل دوما على التأهيل بهدف ترقية هذا النوع من التعليم.

ولدى تطرقه لأهمية الملتقى الوطني للتعليم القرآني في نسخته الرابعة الذي يحمل شعار"نحو صياغة منظومة التعليم القرآني"أوضح السيد يوسف بلمهدي أن اقتراحات ملموسة سيتم إعدادها بغرض توحيد طرق وبرامج التعليم القرآني بما يتطابق مع التعاليم المنصوص عليها في القرآن الكريم.

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وقال زير الشؤون الدينية والأوقاف أن ما يفوق مليون تلميذ يستفيدون من هذا التعليم عبر أكثر من 20 ألف مدرسة قرآنية موزعة عبر كافة التراب الوطني، لافتا أن التعليم الديني ونقل القيم الإسلامية يمر أغلبها عبر هذه الهيئات الدينية " التي يتعين توحيدها".

ويجمع هذا الملتقى الديني في طبعته الرابعة المنظم من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع ولاية غرداية ثلة من الأئمة والعلماء والمفكرين والجامعيين من مختلف ولايات الوطن لمناقشة مسألة توحيد مناهج التعليم القرآني من خلال تثمين الطرق القديمة للقراءة والتلاوة الجماعية للقرآن العظيم .

كما يناقش المشاركون ضمن ورشات عدة محاور على غرار "إصلاح التعليم القرآني ومستقبله وعصرنته باستلهام من الإسلام المعتدل"، و" الخيار التربوي للحفظ عن ظهر قلب"، و "إدماج الطرق البيداغوجية الحديثة باعتماد تكنولوجيات الإعلام"، حسب المنظمين.

وعلى هامش هذا اللقاء الذي تواصلت أشغاله على مدار يوم واحد، عاين السيد يوسف بلمهدي عديد المنشآت التابعة لقطاعه من بينها ورشة بناء مسجد جديد بغرداية قبل أن يدشن مدرسة " الفرقان" بعاصمة الولاية، ومدرسة "النور" ببلدية بونورة ، ويتفقد أيضا زاوية " الهدى والضياء" بغرداية.

وقبل ذلك أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف على تكريم أئمة وشخصيات دينية بالمنطقة.

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:30
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بلمهدي يدعو إلى إعداد إستراتيجية موحدة للتعليم القرآني
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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