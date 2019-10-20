Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القبض على مجرم زرع الرعب بمدينة المسيلة وشركائه الخمس

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 15:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
القبض على مجرم زرع الرعب بمدينة المسيلة وشركائه الخمس

المسيلة - تم القبض من طرف عناصر الأمن الوطني بمدينة المسيلة خلال ال24 ساعة الماضية على مجرم خطير زرع الرعب في وسط سكان عاصمة الحضنة بالاعتداء عليهم بسلاح ناري وتجريدهم من أموالهم حسب ما أكده اليوم الأحد رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة السعيد بوخاري لـوأج بأن عملية القبض تمت إثر تقدم مواطنين بشكاوى عديدة تتعلق بتعرضهم لاعتداءات أصيب أحدهم بطلق ناري من المسدس الذي كان يستعمله الموقوف للاعتداء على المواطنين.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى الفاعل ويتعلق الأمر بشخص صادر في حقه ثلاثة أوامر بالقبض من قبل العدالة وكان يسلب المواطنين تحت التهديد بالمسدس، وفقا لما ذكره المصدر.

و بمواصلة التحقيق دل المتهم على مصدر المسدس الذي باعه إياه أفراد عائلة كان بحوزتها منذ زمن بعيد ليتم القبض على خمسة أشخاص شركاء له في عمليتي البيع والسطو وسلب ممتلكات الأشخاص باستعمال سيارة سياحية تم حجزها مع هواتف نقالة وذخيرة خاصة بالمسدس، حسب ما أفاد به نفس المصدر الأمني.

وسيتم تقديم المتهمين الستة أمام الجهات القضائية بتهم عديدة من بينها "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و "حيازة سلاح ناري بدون رخصة" و "المتاجرة في السلاح الناري بدون رخصة" و "تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على المواطنين".

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 15:45
كلـمات مفتـاحيــة :
القبض على مجرم زرع الرعب بمدينة المسيلة وشركائه الخمس
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 15:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.20

بطولة العالم للووشو بشنغهاي: تأهل ثلاثة جزائريين إلى الدور الثاني

19.10.20

حزب جبهة التحرير الوطني: نجاح الرئاسيات القادمة سيسمح الانتقال إلى "الشرعية الشعبية"

19.10.20

مجلس قضاء سطيف يؤجل مرة أخرى محاكمة حسان حمار إلى 3 نوفمبر المقبل

19.10.20

بلمهدي يدعو إلى إعداد إستراتيجية موحدة للتعليم القرآني

19.10.20

المركز الحدودي أم الطبول (الطارف): حجز 13410 قرص مهلوس

19.10.20

القبض على مجرم زرع الرعب بمدينة المسيلة وشركائه الخمس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.15

قايد صالح: قطار الجزائر وضع على السكة "الصحيحة والمأمونة"

19.10.15

دعوة إلى كتابة التاريخ ''الصحيح'' للتواجد العثماني بالجزائر والمنطقة المغاربية

19.10.14

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية: الطبعة ال18 بوهران ما بين 25 و30 ديسمبر

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23