القبض على مجرم زرع الرعب بمدينة المسيلة وشركائه الخمس

المسيلة - تم القبض من طرف عناصر الأمن الوطني بمدينة المسيلة خلال ال24 ساعة الماضية على مجرم خطير زرع الرعب في وسط سكان عاصمة الحضنة بالاعتداء عليهم بسلاح ناري وتجريدهم من أموالهم حسب ما أكده اليوم الأحد رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة السعيد بوخاري لـوأج بأن عملية القبض تمت إثر تقدم مواطنين بشكاوى عديدة تتعلق بتعرضهم لاعتداءات أصيب أحدهم بطلق ناري من المسدس الذي كان يستعمله الموقوف للاعتداء على المواطنين.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى الفاعل ويتعلق الأمر بشخص صادر في حقه ثلاثة أوامر بالقبض من قبل العدالة وكان يسلب المواطنين تحت التهديد بالمسدس، وفقا لما ذكره المصدر.

و بمواصلة التحقيق دل المتهم على مصدر المسدس الذي باعه إياه أفراد عائلة كان بحوزتها منذ زمن بعيد ليتم القبض على خمسة أشخاص شركاء له في عمليتي البيع والسطو وسلب ممتلكات الأشخاص باستعمال سيارة سياحية تم حجزها مع هواتف نقالة وذخيرة خاصة بالمسدس، حسب ما أفاد به نفس المصدر الأمني.

وسيتم تقديم المتهمين الستة أمام الجهات القضائية بتهم عديدة من بينها "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و "حيازة سلاح ناري بدون رخصة" و "المتاجرة في السلاح الناري بدون رخصة" و "تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على المواطنين".