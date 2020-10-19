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وهران: نحو توزيع 5.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ما بين ديسمبر ومارس

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

 

وهران - يرتقب توزيع زهاء 5.500 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار مع نهاية ديسمبر القادم والثلاثي الأول من العام المقبل على مستوى القطب العمراني "أحمد زبانة" بمسرغين (وهران),حسبما علم لدى المديرية الجهوية لوكالة "عدل".

وتشمل هذه الحصة السكنية ذات فئتي 3 و4 غرف حوالي 2.200 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار مبرمجة للتوزيع شهر ديسمبر القادم و3.000 وحدة مماثلة مع نهاية الثلاثي الأول من العام المقبل (مارس).

وتشير ذات المصالح الى أن السكنات منها ما هي جاهزة ومنها من توشك على نهايتها في انتظار استكمال أشغال التهيئة الخارجية المتمثلة على وجه الخصوص بمختلف عمليات الربط بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء وانجاز الطرقات والمساحات الخضراء ومساحات للعب وغيرها.

كما سيتم الشروع قريبا في أشغال انجاز المؤسسات التربوية لتكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم وبعض المرافق على غرار مقرات للأمن الحضري وأخرى للخدمات بما في ذلك فرع للبلدية والمؤسسات التجارية كشركة المياه والتطهير لوهران (سيور) واتصالات الجزائر وسونلغاز وبريد الجزائر إلى جانب تخصيص محلات تجارية وحرفية لفائدة الشباب.

ويرتقب توزيع في الفاتح نوفمبر الداخل زهاء 2.800 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار بنفس القطب العمراني الجديد مع العلم أن أشغال التهيئة الخارجية جارية لتسليم هذه السكنات في آجالها.

كما سيتم أيضا في نفس الموقع انجاز 10 قاعات للتدريس بالبناء الجاهز للتكفل بتلاميذ الحي المذكور,كما أشير إليه.

كما وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا على منح مبلغ 8ر1 مليار دج للتكفل بالصرف الصحي خارج موقع القطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" ومباشرة الإجراءات الإدارية للشروع في أشغال انجاز قناة للصرف الصحي.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: نحو توزيع 5.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ما بين ديسمبر ومارس
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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