ضرورة تجنيد قواعد المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لإنجاح الانتخابات الرئاسية

البيض - دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري اليوم السبت بالبيض إلى "ضرورة تجنيد كل القواعد الشعبية للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء" للمشاركة والمساهمة في "إنجاح الاستحقاقات الرئاسية ل12 ديسمبر".

وأكد الطيب الهواري في لقاء جمعه بالأمناء العامين للمنظمة ل16 ولاية من الغرب و الجنوب الغربي للوطن على "العمل ميدانيا وتجنيد وتوعية والاتصال بجميع القواعد التابعة للمنظمة لتأطير عملية التحسيس والتوعية من أجل تجنيد أكبر عدد من المواطنين للمشاركة القوية في الاستحقاقات الرئاسية".

وأشار إلى أن هذا "الحدث الهام يعد نقطة تحول كبرى في ظل التحديات الكبرى للدولة داخليا وخارجيا، خاصة ما تعلق بالأجندات الخطيرة الأجنبية التي تحاك على الجزائر لضرب وحدتها واستقرارها".

وأضاف الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد "تتطلب تهدئة للأوضاع والتنازل بين جميع الأطراف بغض النظر عن توجهاتها السياسية وإيديولوجياتها من أجل توفير ظروف وجو ملائم للانتخابات المقبلة". أما القضايا الاقتصادية و الطاقوية و المالية و الاستراتيجية والتنموية يضيف السيد الهواري "تترك إلى غاية انتخاب الرئيس المقبل من أجل البث فيها".

وأبرز الطيب الهواري أن الاجتماع المرتقب خلال الأسابيع المقبلة للهيئة العليا للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمتمثلة في المجلس الوطني هو "من سيتخذ القرار النهائي المتعلق في كيفية مشاركة المنظمة في الحملة الانتخابية المرتقبة، ومن سيتم دعمه ومساندته من المترشحين خلال هذا الاستحقاق الرئاسي المقبل وذلك بعد الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين".

كما ثمن ذات المسؤول الحزبي "النتائج الإيجابية التي حققتها المسيرات الشعبية السلمية منذ انطلاقتها والتي عبر فيها الشعب عن مطالبه من أجل التغيير الايجابي، والحفاظ على وحدة الجزائر ومؤسساتها"، مشيرا كذلك إلى الدور الكبير للجيش الوطني الشعبي في "الحفاظ على وحدة وأمن الوطن وفي مسايرته للشعب في المطالبة بالتغيير الإيجابي والسلمي".