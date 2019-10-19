خنشلة:  أزيد من مليار و400 مليون دج لإنجاز وتهيئة 4 مناطق نشاطات صناعية

خنشلة - تم بولاية خنشلة تخصيص غلاف مالي بأزيد من 1 مليار و400 مليون د.ج لإنجاز وتهيئة 4 مناطق نشاطات صناعية حسبما استفيد اليوم السبت من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بوعلام كريكط.

وأكد بوعلام كريكط لـ"وأج" أنه سيتم فور انتهاء الإجراءات الإدارية المصاحبة لعرض دفاتر الشروط للمصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية المختصة الشروع في إنجاز وتهيئة مناطق نشاطات ببلديات بوحمامة وقايس وبغاي بغلاف مالي بأزيد من 1 مليار و400 مليون د.ج .

وصرح أن الإعلان عن انطلاق دراسة عملية إنجاز وتهيئة منطقة نشاطات مصغرة للصناعة التحويلية بإقليم بلدية بوحمامة الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية تم نهاية الأسبوع الفارط مشيرا أن مساحتها الإجمالية تصل إلى 10 هكتارات تضم أكثر من 30 قطعة أرضية.

واستنادا إلى ذات المسؤول فإن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء خصصت غلافا ماليا بـ 100مليون د.ج من أجل دراسة وإنجاز منطقة النشاطات المصغرة ببوحمامة والموجهة خصيصا إلى المستثمرين الراغبين في خوض تجربة الاستثمار في قطب الأشجار المثمرة من خلال خلق مصانع تحويل وصنع العصائر وحفظ مختلف الفواكه التي تعرف بها بلديات الدائرة.

وأبرز بأنه سيتم "قريبا" الشروع في عملية إنجاز وتهيئة منطقة نشاطات كبرى ببلدية قايس على مساحة 50 هكتار موجهة لمختلف الصناعات التحويلية والغذائية والنسيجية مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة التي ستتوسط الطريق السيار للهضاب العليا سيلعب دورا كبيرا في نجاحها.

وأردف المتحدث أنه سيتم الشروع في إنجاز وتهيئة الشطر الأول من منطقة النشاطات بغاي 1 على مساحة 30 هكتار من أصل المساحة الإجمالية المقدرة بـ 107 هكتار مشيرا أن أكثر من 10 مستثمرين باشروا إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وهم ينتظرون تهيئة المنطقة للشروع في عملية الإنتاج.

وأضاف أنه تم تحضير دفتر الشروط الخاص بتهيئة وإنجاز الشطر الأول من منطقة النشاطات بغاي 1 وإيداعه على مستوى اللجنة الولائية للصفقات العمومية للدراسة والمصادقة عليه مشيرا إلى أن العملية تضم حصص فتح الطرقات وتهيئتها وتعبيدها وتوفير شبكة الإنارة العمومية وإنجاز شبكات الصرف الصحي .

وتشمل عملية إنجاز وتهيئة منطقة النشاطات بغاي1 مشروعا لربط المنطقة بالطريق الوطني رقم 80 على مسافة 2.3 كلم لتسهيل عملية الدخول والخروج على المستثمرين بالإضافة إلى إنجاز خزانات للمياه بسعة 1000متر مكعب لضمان استقلالية التموين بالمياه للمنطقة.

كما تتضمن عملية إنجاز الشطر الأول من منطقة النشاطات بغاي 2 تهيئة 26 هكتار من أصل 50 هكتار مع القيام بأشغال تهيئة وتعبيد الطرقات والتزويد بشبكة الإنارة العمومية مع إنجاز خزان مائي بسعة 500 متر مكعب .

وكشف أن الغلاف المالي الإجمالي الذي تم تخصيصه لعمليات إنجاز وتهيئة مناطق النشاطات قايس وبغاي 1و2 فاق المليار و300 مليون د.ج سيتم تقسيمه وفق احتياجات كل منطقة إلى عمليات التهيئة المختلفة.

وخلص نفس المصدر إلى التأكيد أن برنامج تهيئة مناطق النشاطات بغاي1و2 وبوحمامة وقايس يدخل ضمن برنامج كبير يضم إنجاز 11 منطقة نشاطات ببلديات عين الطويلة وبوحمامة والمحمل وبابار ششار على مساحة إجمالية تقدر بـ 873 هكتار موزعة على أكثر من 3 آلاف قطعة بغلاف مالي تم تقييمه في وقت سابق بأزيد من 5 مليار دج .