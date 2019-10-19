Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المسيلة : مد 514 كلم من الألياف البصرية منذ بداية العام الجاري

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 17:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

المسيلة - تم مد 514 كلم من الألياف البصرية منذ مطلع السنة الجارية عبر بلديات ولاية المسيلة، حسب ما علم اليوم السبت من المديرية المحلية لاتصالات الجزائر.

و قد مكنت هذه التكنولوجيا من ربط 68 مكتبا بريديا بكوابل الألياف البصرية و ذلك في إطار اتفاقية بين اتصالات الجزائر و بريد الجزائر، كما أوضحه نفس المصدر، مضيفا بأن 46 بلدية و 30 ملحقة بلدية تم ربطها هي الأخرى بهذه الشبكة.

و استنادا لمديرية اتصالات الجزائر فإن 1957 كلم من كوابل الألياف البصرية تم وضعها منذ ثلاثا سنوات بهذه الولاية ما سمح بتسجيل تحسن في نوعية الخدمة المقدمة في هذا المجال لفائدة الزبائن العاديين لاتصالات الجزائر و كذا الجماعات المحلية و مكاتب البريد و صناعيين.

و قد تم الربط كذلك بالألياف البصرية مع ولايات كل من الجلفة و بسكرة و المدية و البويرة و برج بوعريريج خلال نفس الفترة، كما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
المسيلة : مد 514 كلم من الألياف البصرية منذ بداية العام الجاري
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 17:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.19

ضرورة تجنيد قواعد المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لإنجاح الانتخابات الرئاسية

19.10.19

الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب: الاولوية لكتاب الشباب

19.10.19

صالون الجزائر الدولي للكتاب: "كراسك" وهران يشارك بأربعة منشورات جديدة 

19.10.19

خنشلة:  أزيد من مليار و400 مليون دج لإنجاز وتهيئة 4 مناطق نشاطات صناعية

19.10.19

المسيلة : مد 514 كلم من الألياف البصرية منذ بداية العام الجاري

19.10.19

"الانتخابات الرئاسية هي المخرج الحقيقي من أجل آفاق مستقبلية و دولة جديدة"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري

19.10.17

تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة المستقلة للانتخابات والشروع في تكوينهم

19.10.14

فلاحة: الجزائر لن تستورد القمح الصلب والشعير في 2019