المسيلة : مد 514 كلم من الألياف البصرية منذ بداية العام الجاري

المسيلة - تم مد 514 كلم من الألياف البصرية منذ مطلع السنة الجارية عبر بلديات ولاية المسيلة، حسب ما علم اليوم السبت من المديرية المحلية لاتصالات الجزائر.

و قد مكنت هذه التكنولوجيا من ربط 68 مكتبا بريديا بكوابل الألياف البصرية و ذلك في إطار اتفاقية بين اتصالات الجزائر و بريد الجزائر، كما أوضحه نفس المصدر، مضيفا بأن 46 بلدية و 30 ملحقة بلدية تم ربطها هي الأخرى بهذه الشبكة.

و استنادا لمديرية اتصالات الجزائر فإن 1957 كلم من كوابل الألياف البصرية تم وضعها منذ ثلاثا سنوات بهذه الولاية ما سمح بتسجيل تحسن في نوعية الخدمة المقدمة في هذا المجال لفائدة الزبائن العاديين لاتصالات الجزائر و كذا الجماعات المحلية و مكاتب البريد و صناعيين.

و قد تم الربط كذلك بالألياف البصرية مع ولايات كل من الجلفة و بسكرة و المدية و البويرة و برج بوعريريج خلال نفس الفترة، كما تمت الإشارة إليه.